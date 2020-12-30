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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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ФК "Ворскла" підписав футболіста збірної Люксембургу

Київ • УНН

 • 11875 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Полтавська "Ворскла" оголосила про трансфер, над яким скаутська група клубу працювала досить тривалий час – перехід півзахисника Олів'є Тілля, передає УНН з посиланням на сайт полтавчан.

ФК "Ворскла" підписав футболіста збірної Люксембургу

24-річний гравець збірної Люксембургу Олів‘є Тілль невдовзі одягне футболку “Ворскли”. Усі деталі трудової угоди між сторонами погоджено. Олів’є виступатиме у Полтаві впродовж найближчих двох років.

“Починаючи з 2017-го півзахисник, який вирізняється філігранною технікою і постійною націленістю на ворота опонента, провів за національну збірну своєї країни 27 поєдинків, у яких відзначився двома забитими голами”, — сказано в повідомленні прес-служби “Ворскли”.

Додамо, на зимове міжсезоння на перерву “Ворскла” пішла на п’ятому місці із 20-ма набраними очками.

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