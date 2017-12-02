ФК "Волынь" назначил нового тренера

На пост главного тренера клуба назначен Виктор Николаевич Богатыр. Спортивным директором “Волыни” теперь будет работать Валентин Иванович Кошельник.

Кроме того, Кварцяный опроверг информацию СМИ о том, что он покинул пост президента клуба.

“Меня сейчас интересует ситуация по поводу выборов в Федерации футбола „Волыни“ больше, чем что-то другое. В клубе есть люди, которые занимаются футбольной командой, есть новый тренер, новый спортивный директор. Я считаюсь президентом клуба и готовлюсь к выборам в Федерацию футбола Волыни”, — заявил Кварцяный.

Заметим, что после 22 матчей в текущем сезоне Первой лиги “Волынь” занимает предпоследнее, семнадцатое место в турнирной таблице, опережая лишь “Черкасский Днепр”.