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ФК "Волынь" назначил нового тренера

ФК "Волынь" назначил нового тренера

Киев  •  УНН

 • 21881 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Футбольный клуб “Волынь” сообщил о некоторых кадровых изменениях и ситуацию с президентом команды Виталием Кварцяным. Об этом сообщает сайт лучан и канал “Футбол 1”, передает УНН.

На пост главного тренера клуба назначен Виктор Николаевич Богатыр. Спортивным директором “Волыни” теперь будет работать Валентин Иванович Кошельник.

Кроме того, Кварцяный опроверг информацию СМИ о том, что он покинул пост президента клуба.

“Меня сейчас интересует ситуация по поводу выборов в Федерации футбола „Волыни“ больше, чем что-то другое. В клубе есть люди, которые занимаются футбольной командой, есть новый тренер, новый спортивный директор. Я считаюсь президентом клуба и готовлюсь к выборам в Федерацию футбола Волыни”, — заявил Кварцяный.

Заметим, что после 22 матчей в текущем сезоне Первой лиги “Волынь” занимает предпоследнее, семнадцатое место в турнирной таблице, опережая лишь “Черкасский Днепр”.

Украинские Национальные Новости

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