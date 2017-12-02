ФК "Волинь" призначив нового тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Футбольний клуб “Волинь” повідомив про деякі кадрові зміни та ситуацію із президентом команди Віталієм Кварцяним. Про це повідомляє сайт лучан і канал “Футбол 1”, передає УНН.
На посаду головного тренера клубу призначено Віктора Миколайовича Богатиря. Спортивним директором “Волині” відтепер працюватиме Валентин Іванович Кошельник.
Окрім того, Кварцяний спростував інформацію ЗМІ про те, що він покинув пост президента клубу.
“Мене зараз цікавить ситуація з приводу виборів до Федерації футболу „Волині“ більше, ніж щось інше. У клубі є люди, які займаються футбольною командою, є новий тренер, новий спортивний директор. Я вважаюся президентом клубу і готуюся до виборів в Федерацію футболу Волині”, — заявив Кварцяний.
Зауважимо, що після 22 матчів в поточному сезоні Першої ліги “Волинь” займає передостаннє, 17-е місце в турнірній таблиці, випереджаючи лише “Черкаський Дніпро”.