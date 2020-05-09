ФК "Барселона" возобновил тренировочный процесс на базе клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. После предварительно сданных медицинских тестов первая команда "Барселоны" вернулась к тренировкам в индивидуальном порядке, сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонского клуба.
Игроки и персонал были размещены по разным частям полю "Тито Виланова", а также двум другим, что означало достаточное количество места для тренировок при соблюдении социальных требований органов здравоохранения.
Футболисты выполняли ряд упражнений с мячом, так и без него, основываясь на адаптации к различным движениям на поле.
Отмечено, что футболисты первой команды тренировались в разное время в течение утра и будут следовать аналогичной программы завтра утром.
Добавим, через пандемии коронавируса матче испанского первенства были приостановлены в марте. На текущий момент турнирную таблицу возглавляет "Барселона". Второе место занимает мадридский "Реал".