ФК "Барселона" відновив тренувальний процес на базі клубу

Гравці і персонал були розміщені по різним частинам полю "Тіто Віланова", а також двом іншим, що означало достатню кількість місця для тренувань при дотриманні соціальних вимог органів охорони здоров'я.

Футболісти виконували ряд вправ з м'ячем, так і без нього, ґрунтуючись на адаптації до різних рухів на полі.

Зазначено, що футболісти першої команди тренувалися в різний час протягом ранку і будуть слідувати аналогічної програми завтра вранці.

Додамо, через пандемії коронавірусу матчі іспанської першості були припинені в березні. На поточний момент турнірну таблицю очолює "Барселона". Другу сходинку посідає мадридський "Реал".