ФК "Арсенал" запланировал распродажу ряда футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Титулованный английский футбольный клуб "Арсенал" из Лондона запланировал кадровые изменения в команде, информирует УНН со ссылкой на "Bleacher Report".
Имена игроков при этом не называются, но кандидатами “канониров” на переход в другие клубы могут стать: защитники Папастатопулос и Мустафи, форвард Обамеянг и полузащитник Генрих Мхитарян, который в настоящее время на правах аренды выступает за “Рому”.
Отмечено, что все полученные деньги от трансферов руководство должно направить на усиление. Главной трансферной целью называют полузащитника “Атлетико” Томаса Парти.
Кроме того добавим, 13-кратный чемпион Англии “Арсенал”, набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.