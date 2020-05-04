ФК "Арсенал" запланував розпродаж низки футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Титулований англійський футбольний клуб "Арсенал" з Лондона запланував кадрові зміни в команді, інформує УНН з посиланням на "Bleacher Report".
Імена гравців при цьому не називаються, але кандидатами “канонірів” на перехід в інші клуби можуть стати: захисники Сократіс Папастатопулос і Шкодран Мустафі, форвард П’єр-Емерік Обамеянг і півзахисник Генріх Мхітарян, який в даний час на правах оренди виступає за “Рому”.
Зазначено, що усі отримані гроші від трансферів керівництво має направити на підсилення. Головною трансферною ціллю називають півзахисника “Атлетіко” Томаса Парті.
Крім того додамо, 13-кратний чемпіон Англії “Арсенал”, набравши 40 очок, займає дев’яте місце в турнірній таблиці Англійської Прем’єр-ліги.