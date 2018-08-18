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ФК "Арсенал-Киев" получил первый зачетный балл в таблице УПЛ

Киев • УНН

 • 9098 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Поединком "Арсенал-Киев" - "Черноморец" на стадионе им. Лобановского в присутствии 987 болельщиков стартовал 5-й тур чемпионата Украины, передает корреспондент УНН.

ФК "Арсенал-Киев" получил первый зачетный балл в таблице УПЛ

Угловой на 25 минуте принес хозяевам второй забитый гол в сезоне. На ближней штанге мяч головой дальше кинул Владислав Алексеев, а его добил защитник Алексей Майданевич. Уже через 10 минут эффектным взятием ворот ответили и гости. Савченко навесил и Бабенко в одно касание направил игровой снаряд под дальнюю штангу - 1:1.

Лучший момент, чтобы вырвать победу, хозяева потеряли ближе к окончанию основного времени. После удара Сергея Гриня вратарь был бессилен, но полузащитник Трубочкин вынес мяч из ворот.

Примечательно, что в компенсированное время изъятие у "Арсенала" получил Андрей Домбровский.

Добавим также, "Арсенал" получил первый зачетный балл и все равно замыкает турнирную таблицу. Одесситы с 8 пунктами на 4-й строчке.

Напомним, украинский полузащитник "Шахтера" объявлен лучшим игроком тура УПЛ.

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