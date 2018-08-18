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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ФК "Арсенал-Київ" здобув перший заліковий бал у таблиці УПЛ

Київ • УНН

 • 9098 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Поєдинком "Арсенал-Київ" – "Чорноморець" на стадіоні ім. Лобановського у присутності 987 уболівальників стартував 5-й тур чемпіонату України, передає кореспондент УНН.

ФК "Арсенал-Київ" здобув перший заліковий бал у таблиці УПЛ

Кутовий на 25 хвилині приніс господарям другий забитий гол в сезоні. На ближній штанзі м'яч головою прокинув далі Владислав Алексєєв, а його добив захисник Олексій Майданевич. Уже через 10 хвилин ефектним взяттям воріт відповіли і гості. Савченко навісив і Бабенко в один дотик направив ігровий снаряд під дальню штангу – 1:1.

Найкращий момент, аби вирвати перемогу, господарі втратили ближче до закінчення основного часу. Після удару Сергія Гріня воротар був безсилим, але півзахисник Трубочкін виніс м'яч із воріт.

Примітно, що у компенсований час вилучення в "Арсеналу" отримав Андрій Домбровський.

Додамо також, "Арсенал" одержав перший заліковий бал і все одно замикає турнірну таблицю. Одесити із 8 пунктами на 4-му рядку.

Нагадаємо, українського півзахисника "Шахтаря" оголошено кращим гравцем туру УПЛ.

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