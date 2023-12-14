Финляндия на месяц закроет границу с Россией из-за угрозы национальной безопасности

Финляндия на месяц полностью закроет границу с Россией. Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен во время пресс-конференции по закрытию восточной границы, передает УНН.

Детали

По данным финского издания Yle восточную границу закроют завтра в 20:00 и откроют только в середине января. Рантанен отметила, что закрытие границы необходимо для контроля ситуации. Министр заявила, что ситуация на восточной границе представляет угрозу национальной безопасности.

Понятно, что двух недель закрытого режима было недостаточно. Очевидно, что явление незаконного въезда происходит под влиянием другого государства и связано с преступностью. - сказала Рантанен.

Пограничные пункты, которые будут закрыты в пятницу, показаны на карте:

Дополнительно

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии уже подготовилась к быстрому закрытию границы. Пограничники оповещают людей, которые пытаются пересечь границу, о завтрашнем закрытии.

Капитан пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юсси Вайникка сообщил, что заградительные конструкции от предыдущих перекрытий проезда не были полностью демонтированы, поэтому это облегчит охранникам границы облегчает выполнить назначенный на завтра маневр. "Мы сможем сначала ограничить движение, а затем постепенно полностью закрыть границу", - заявил Юсси Вайникка.

Отмечается, что 14 декабря финскую границу пересекли около 1600 человек. Из них около тысячи направлялись в Россию и 600 прибыли с территории России.

Согласно информации по состоянию на вечер четверга, искателей убежища был 21 человек. Преимущественно это были граждане Сомали и Сирии.