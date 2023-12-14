Финляндия на месяц закроет границу с Россией из-за угрозы национальной безопасности
Киев • УНН
Финляндия полностью закроет свою границу с Россией на месяц, начиная с 20:00 завтрашнего дня, о чем объявила министр внутренних дел Мари Рантанен, ссылаясь на угрозу национальной безопасности от нелегальных въездов под влиянием другого государства.
Финляндия на месяц полностью закроет границу с Россией. Об этом заявила министр внутренних дел Мари Рантанен во время пресс-конференции по закрытию восточной границы, передает УНН.
Детали
По данным финского издания Yle восточную границу закроют завтра в 20:00 и откроют только в середине января. Рантанен отметила, что закрытие границы необходимо для контроля ситуации. Министр заявила, что ситуация на восточной границе представляет угрозу национальной безопасности.
Понятно, что двух недель закрытого режима было недостаточно. Очевидно, что явление незаконного въезда происходит под влиянием другого государства и связано с преступностью.
Пограничные пункты, которые будут закрыты в пятницу, показаны на карте:
Дополнительно
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии уже подготовилась к быстрому закрытию границы. Пограничники оповещают людей, которые пытаются пересечь границу, о завтрашнем закрытии.
Капитан пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юсси Вайникка сообщил, что заградительные конструкции от предыдущих перекрытий проезда не были полностью демонтированы, поэтому это облегчит охранникам границы облегчает выполнить назначенный на завтра маневр. "Мы сможем сначала ограничить движение, а затем постепенно полностью закрыть границу", - заявил Юсси Вайникка.
Отмечается, что 14 декабря финскую границу пересекли около 1600 человек. Из них около тысячи направлялись в Россию и 600 прибыли с территории России.
Согласно информации по состоянию на вечер четверга, искателей убежища был 21 человек. Преимущественно это были граждане Сомали и Сирии.
Финляндия на месяц закроет границу с Россией из-за угрозы национальной безопасности
Финляндия полностью закроет свою границу с Россией на месяц, начиная с 20:00 завтрашнего дня, о чем объявила министр внутренних дел Мари Рантанен, ссылаясь на угрозу национальной безопасности от нелегальных въездов под влиянием другого государства.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 18 декабря - СМИ
ЕС начнет официальные переговоры о членстве с Украиной после того, как лидеры ЕС одобрили рекомендацию, несмотря на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воздержался во время голосования.
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим
В Одесской ОГА отмечают, что ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.
Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"
Игорь "Стрелков" Гиркин, экс-офицер фсб и бывший министр "ДНР", признал себя невиновным в экстремизме в московском суде; процесс закрыт для общественности. Его кандидатура на пост президента может быть заблокирована, если он будет осужден до выборов 2024 года.
ДУБЛЬ
Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.
Зеленский поздравил Грузию и Молдову с решениями Евросовета относительно их пути к членству в ЕС
Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.
Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист
Польский водитель сбил трех украинских водителей на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская. Официальных комментариев пока что нет.
Сумщина: армейцы рф атаковали регион 19 раз за сутки
Российские войска 19 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировано 82 взрыва в восьми населенных пунктах.
Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Зеленский поблагодарил за поддержку Мишеля.
KfW выделил 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса - Минфин
Немецкий банк KfW утвердил безвозвратный грант в размере 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса, который остается работать в условиях войны. В частности, средства задействуют в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".