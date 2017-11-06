Финансирование "теплых кредитов" увеличится в следующем году

"По поводу "теплых кредитов" всегда стоял вопрос кого больше финансировать - ОСМД, или индивидуальных владельцев. К сожалению, в первые годы именно от ОСМД были такие небольшие запросы по установке дверей, или окон, но сейчас мы уже имеем движение от ОСМД по полной энергомодернизации домов. И банки и ОСМД требуют больше денег направлять на это направление. Поэтому в следующем году мы предусматриваем большее финансирование по "теплым кредитам" ", - заявил Зубко.

Напомним, уже 1200 ОСМД и ЖСК приняли участие в программе "теплых кредитов" на сумму 210 млн гривен.

Как сообщал ранее УНН, около 330-ти тысяч украинских семей воспользовались государственной поддержкой в рамках реализации программы "теплых кредитов".