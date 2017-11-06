Фінансування "теплих кредитів" збільшиться в наступному році

"Щодо "теплих кредитів" завжди стояло питання кого більше фінансувати – ОСББ, або індивідуальних власників. Нажаль, перші роки саме від ОСББ були такі невеличкі запити щодо встановлення дверей, або вікон, але зараз ми вже маємо рух від ОСББ щодо повної енергомодернізації будинків. І банки і ОСББ вимагають більше грошей спрямовувати на цей напрямок. Тому в наступному році ми передбачатимемо більше фінансування по "теплим кредитам"" , – заявив Зубко.

Нагадаємо, вже 1200 ОСББ та ЖБК взяли участь у програмі "теплих кредитів" на суму 210 млн гривень.

Як повідомляв раніше УНН, близько 330-ти тисяч українських сімей, скористалися державною підтримкою в рамках реалізації програми "теплих кредитів".