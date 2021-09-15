Фигуранты отчета ВСК по Укрзализныце должны понести реальную ответственность - интервью Гришиной

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114541 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127587 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111319 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109927 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138687 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121820 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161693 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143267 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179638 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172992 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 44882 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 49497 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 80958 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 39866 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 29055 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127590 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138689 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304459 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271259 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 256082 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114543 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121375 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161693 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118980 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118558 просмотра
Актуальное
Фигуранты отчета ВСК по Укрзализныце должны понести реальную ответственность - интервью Гришиной

Фигуранты отчета ВСК по Укрзализныце должны понести реальную ответственность - интервью Гришиной

Киев  •  УНН

 • 51093 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. На прошлой неделе Верховная Рада Украины 296 голосами поддержала промежуточный отчет Временной следственной комиссии по вопросам "Укрзализныци". Председатель ВСК Юлия Гришина рассказала в интервью изданию Ukraine Rail Monitoring, что дальше. УНН приводит полный текст интервью.

- Во время нашей прошлой встречи вы говорили, что в промежуточном отчете ВСК есть конкретные фамилии. Впрочем, думаю, всем интересно - в чем же, например, вина наблюдательного совета? В том, что зарплаты большие получают?

ВСК установила, что наблюдательный совет не планирует свою работу, как того требует устав Укрзализныци. Повестка дня формируется спонтанно. Из рассмотренных 179 вопросов: 41% - это мелкие кадровые, внутриорганизационные и структурные вопросы, 13% - вопросы работы с заимствованиями. 9 раз в год формально рассматривались отчеты членов правления по их вертикалями, 4 раза - отчет директора по экономике и финансам по планированию ликвидности, 3 раза - отчет аудитора по закупке газа.

Из оформленных 32 заседаний 6 заседаний не провели вообще, а их протоколы составлены фиктивно, путем переноса вопросов с других проведенных заседаний.

Корпоративное управление в этой компании, по моему мнению, застрял на каком-то начальном этапе, так же, как и реформа Укрзализныци. Все изменения в компании свелись к расширению количества ненужных департаментов, изменения вывесок и размножению неограниченного количества менеджеров, которые не заняты абсолютно ничем. Там не функционирует даже такой обязательный орган, как ревизионная комиссия. Как защищаются интересы акционера - все мы видим, показатели работы Укрзализныци ухудшаются, активы, доверенные им государством, дешевеют. Наша ВСК установила уменьшение стоимости основных фондов на 1/3 за последние 5 лет.

Наблюдательный совет должен защищать права акционеров и их интересы. Акционером АО "УЗ" является государство, в частности, население, территориальные общины и действующие на их территории предприятия. Их интересы наблюдательный совет точно не представляет и не защищает. Ведь Укрзализныця убыточна и находится в критическом состоянии. Поэтому ВСК рекомендовала пересмотреть подходы к формированию состава наблюдательного совета. Отстранить от занимаемых должностей весь имеющийся состав наблюдательного совета за невыполнение возложенных на него функций и действия, направленные на деградацию отрасли.

Такая же ситуация с правлением компании. Такие большие зарплаты не могут выплачиваться в убыточной компании. А за прошлый год УЗ получила почти 12 млрд грн убытков. В отчете все фамилии виновников этой позорной ситуации названы, и теперь, когда наш отчет утвержден Верховной Радой Украины, и ВСК еще полгода будет продолжать свою работу, я могу назвать некоторые громкие фамилии, которые уже фигурируют в промежуточном отчете. Это нынешний глава наблюдательного совета Укрзализныци Шевка Аджунер, бывшие председатель правления и исполняющий обязанности Евгений Кравцов, Иван Юрик, члены правления - Иван Синяков, Александр Перцовский, Роман Черницкий, Франтишек Буреш, Николай Иванин и другие. Каждый из них своими действиями или бездействием привел Укрзализныцю в упадок. В отчете есть описание деяний каждого и вреда, который был нанесен государственной компании. Кого уже уволен, кого-то еще будут увольнять, но ключевое здесь - они должны понести реальную ответственность. Тогда в Укрзализныце начнутся реальные изменения.

- Я, разумеется, не адвокат этим людям. Но разве для этого нет компетентных органов? И какие должны быть приоритеты в этих расследованиях?

ВСК имеет четкий план работы на следующие полгода. Прежде всего мы будем контролировать выполнение поручений только утвержденного промежуточного отчета. Это документ более чем на 100 страниц с глубокой аналитикой, с четкими выводами и рекомендациями для КМУ, Министерства инфраструктуры и менеджмента Укрзализныци. Отчет утвержден почти конституционным большинством народных депутатов, а значит, наша ВСК получила мандат доверия от Верховной Рады и народа на то, чтобы стать катализатором позитивных изменений в Укрзализныце.

В отчете собрано достаточно материалов, чтобы в ситуацию в Укрзализныце стали гораздо активнее вмешиваться правоохранительные органы. Там все вполне предметно и очень конкретно: фамилии людей, действия или бездействие которых нанесли ущерб и вред Укрзализныце. Там в каждом разделе есть фамилии.

Мы уже имели много встреч с генеральным прокуроркою Ириной Венедиктов и в Генпрокуратуре провели межведомственное совещание относительно ситуации в Укрзализныце и фактов, выявленных ВСК. Мы договорились о создании отдельной группы детективов по Укрзализныце в НАБУ. Но официально Отчет передаем только сейчас, заручившись поддержкой Верховной Рады.

- И каких результатов вы собираетесь добиться? Что дальше?

Далее контроль за тем, чтобы сведения об уголовных правонарушениях были внесены в Единый реестр досудебных расследований и чтобы в кратчайшие сроки были направлены в суд обвинительные акты.

Мы не собираемся подменять собой правоохранительную систему или суд, но парламентский контроль за своевременным и эффективным реагированием соответствующих органов на факты, выявленные ВСК, мы обязательно будем осуществлять. ВСК и я лично будем активно работать с Кабинетом Министров Украины по внедрению мероприятий для вывода Укрзализныци из кризиса. Кабмин является акционером Укрзализныци, поэтому только он имеет полномочия для реальных изменений в государственной компании. Не ВСК и не Гришина назначает и увольняет председателя и членов правления наблюдательного совета Укрзализныци. Кадровые изменения и, в общем, пересмотр подходов к формированию кадровой политики - это исключительная компетенция правительства, но у нас есть поддержка 296 депутатов Верховной Рады, проголосовавших за отчет ВСК и рычаги парламентского контроля. Поэтому мы будем держать руку на пульсе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль хорошо знаком с тем, что ВСК назвала одной из ключевых проблем в Укрзализныци непрофессиональное управление. Менеджеры перевозчика последние пять лет не имеют соответствующего железнодорожного образования, не имеют за плечами должного опыта работы и определенные из них даже не имеют доступа к государственной тайне. А работоспособность Укрзализныци - это не только экономика, но и обороноспособность государства. А у нас там в высших руководящих органах иностранцы или люди без железнодорожного образования. Так было последние пять лет. Но будут учтены наши настояния, мы увидим в ближайшее время.

- Видите ли вы результаты своей работы уже сейчас? Как бы вы ответили на скепсис относительно того, что  "ничего не изменится"?

Например, Министерство инфраструктуры уже начало пересматривать тарифы, и это правильно, поскольку олигархические группы за последние 5 лет, как установили эксперты нашей ВСК, не доплатили государственной Укрзализныци примерно 100 млрд грн из-за заниженных тарифов. Но не все от нас зависит. Сейчас назначен временно исполняющий обязанности и проводится соответствующий конкурс на подбор постоянного руководства Укрзализныци. Очень много вопросов к самой процедуре отбора менеджмента, ведь правительство и Укрзализныця для чего-то привлекают кадровые агентства в этот процесс. Компания за это платит более 4 млн грн. Будто эти средства больше некуда вложить. А потом, на выходе, мы можем получить такого же победителя, как в 2020 году, которым был Владимир Жмак. Он провалил всю работу, и за пол года Кабмин как акционер Укрзализныци выгнал его. Выбирали Жмака восемь месяцев, а вылетел он за пол года после начала работы. Кадровые агентства, средства за такой некачественный подбор не возвращают и бракованного кандидата на другого тоже не меняют. Да и такая ситуация характерна не только для этого отбора, проблема системная. Поэтому эту ситуацию сейчас тоже изучается нашей ВСК.

К нам обратилась одна из общественных организаций, специализирующихся на исследованиях ситуации на железнодорожном транспорте, с конкретными вопросами по проблемам в организации этих кадровых конкурсов Укрзализныцей и правительством. Мы, реагируя на это обращение, организовали свой запрос, где просим назвать четкие критерии, по которым будут подбираться независимые члены наблюдательного совета АО "Укрзализныця", председатель, заместители и члены правления компании. Интересно и то, является ли обязательным параметром наличие железнодорожного образования. Ведь по договору с кадровым агентством предусмотрена полная конфиденциальность этих требований, что является удивительным. Логично было бы наоборот, как можно шире объявить эти параметры, указать: какое образование и опыт нужен для потенциальных кандидатов, тогда же и качество конкурса будет лучше, и круг привлеченных претендентов расширится. Это же точно не должно происходить подковёрно и кулуарно. Это прямой сигнал о коррупции и ВСК однозначно будет реагировать. Да и вообще, зачем тратить такие деньги? В Укрзализныце есть огромная HR вертикаль - сотни высокооплачиваемых сотрудников, чем они занимаются что не могут осуществить подбор? Есть в наблюдательном совете УЗ комитет по назначениям. Чем они занимаются?

В Укрзализныце всегда был сформирован кадровый резерв. Вполне можно привлекать специалистов оттуда, искать талантливых менеджеров, которые когда-то были в компании, но вынужденно ушли из нее из-за невежества большей части менеджмента. Именно этот вопрос сейчас очень актуален, ведь от кадров зависит все. Кого правительство назначит, и кто будет вытаскивать компанию из кризиса, будет ясно уже скоро.

В планах ВСК также охватить вниманием всю структуру АО "Укрзализныця" и углубиться в работу филиалов и предприятий, принадлежащих железной дороге. Там много интересного и множество скрытых ресурсов. Да, есть информация о том, что пассажирская компания, которой руководит Александр Перцовский, много расходных материалов закупает без тендеров. А именно через подконтрольный ЧАО. Здесь есть над чем работать, ведь даже контракт на услуги по консультированию Deutsche Bahn для УЗ оформлено не с АО "Укрзализныця", а через ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", принадлежащий АО "Укрзализныця". Подписантом там значится представитель от завода. Указанное предприятие никакого отношения к организации железнодорожных перевозок не имеет, это сугубо ремонтный завод, впрочем, он производит закупку, предметом которой является предоставление консультационных услуг в сфере организации пассажирских перевозок. Сделано это по схеме допороговых закупок. Там очень много вопросов к процедуре, к ее обоснованию. ВСК за международное сотрудничество, но начинать его с непрозрачных схем, это ошибочный путь. Да и нужно ли на это тратить 831 000 евро? Наша цель - максимальная прозрачность работы Укрзализныци.

- Как обновлять состав членов правления и наблюдательного совета?

Крайне важно не повторять ошибок. Человек, который сейчас сформирует команду в Укрзализныце, чтобы вывести компанию из кризиса, обязательно должно быть удален от влияния олигархических групп. Еще раз подчеркну, позиция ВСК заключается в том, что управлять Укрзализныцей должны люди, которые в совершенстве знают технологии работы железнодорожного транспорта, разговаривают с железнодорожниками на одном языке. Не юристы или финансисты, как это было последние пять лет. Исправить ситуацию могут только профессиональные железнодорожники. Не ВСК и не Гришина отвечают за увольнения и назначения менеджмента Укрзализныци. Кадровые вопросы - это исключительная компетенция Кабинета Министров Украины и Министерства инфраструктуры. Посмотрим, как правительство и его руководство учтут наши рекомендации. Я готова отстаивать позицию ВСК публично и готова доносить ее на любом государственном уровне всем, кто сегодня может спасти Укрзализныцю. К чему приводит невежество в сфере железнодорожного транспорта, все мы с вами сейчас можем наблюдать. Укрзализныця уже не в состоянии удовлетворить потребности экономики государства в перевозках грузов и пассажиров. Поэтому ВСК и настаивает на кардинальном изменении подходов к кадровому обеспечению деятельности АО "Укрзализныця".

- А какие примеры коррупции в компании обнаружила ВСК?

Это явление охватило все направления деятельности УЗ. Тендерные закупки под определенных поставщиков, занижение себестоимости перевозок, провалы в тарифном регулировании в угоду определенным олигархам. А еще абсолютно непрозрачная система установления огромных окладов для менеджеров Укрзализныци, в зависимости от близости к ТОП-менеджерам компании.

О коррупции в УЗ, как я уже отмечала, ВСК все наработанные материалы передает в установленном порядке правоохранительным органам. Ключевой нашей миссией является неотвратимость наказания для тех, кто довел Укрзализныцю до такого плачевного состояния.

- Вы заявляли, что бросили работу в УЗ уже 169 тыс. (55%) квалифицированных работников, которые обеспечивают перевозочный процесс. Какова ситуация с кадрами сейчас?

Действительно, ситуация с кадрами, особенно в профессиях, связанных с движением поездов, с обслуживанием инфраструктуры, просто на грани катастрофы. Наша ВСК осуществила много выездов на предприятия Укрзализныци, в разные регионы, и везде картина примерно одинаковая. Так, например, когда мы выезжали на участок, где произошла авария скоростного поезда Интерсити+, под Запорожьем, то увидели ужасную ситуацию, где штат путейцев, которые должны содержать инфраструктуру в надлежащем состоянии, не укомплектован почти на половину. Там у железнодорожников нечем ремонтировать пути, не хватает необходимых материалов, нет инструментов и надлежащего спецодежды. Все это в сочетании с низкими зарплатами и приводит к нехватке специалистов и, как следствие, к опасности схода поездов.

За последние пять лет действительно уволилось более 55%, или более 169 тыс. квалифицированных работников Укрзализныци. Зато, как установили эксперты нашей ВСК, принято 112 тыс. человек. Из которых только 2,5 тыс. прошли необходимую подготовку. А потом мы удивляемся, почему сходят с рельсов поезда. Здесь все, к сожалению, закономерно.

- Вы раньше делали заявления о том, что в Укрзализныце низкие зарплаты у рядовых сотрудников и неоправданно большие у менеджеров. Планируются здесь какие-то изменения?

Наша ВСК официального ответа по уровню зарплат ТОП-менеджеров Укрзализныци так и не получила, вычисляли опосредованными методами. Но на днях Верховная Рада приняла закон о том, что уровень заработных плат в государственных и коммунальных предприятиях и компаниях больше не может быть конфиденциальной информацией. Нет никаких государственных денег - есть только деньги налогоплательщиков, поэтому общество имеет право свободно получать информацию о выплатах менеджерам государственных компаний. А там бывают огромные перекосы и сомнительные результаты работы, несмотря на большие заработные платы. Укрзализныця здесь является одним из ярких примеров. Миллионные зарплаты чиновников за миллиардные убытки компании.

Как только новый закон вступит в силу, наша ВСК в тот же день, направит запрос о заработных плат наблюдательного совета и правления АО "Укрзализныця" и мы ознакомим общественность. Там точно есть перекос с разрывом в 200 раз между зарплатой руководителей компании и рядовых работников. Это аномально, такую ситуацию нужно исправлять, ведь это демотивирует коллектив. Сегодня на железных дорогах европейских стран нет такого поразительной разницы. Оплата труда высших менеджеров железнодорожных компаний в Европе максимум в 5 раз выше зарплаты, скажем, машинистов. Ну, соответственно, и зарплата машинистов не так низкая, как в Украине. Моя позиция - движение должно быть в сторону увеличения, причем существенного увеличения заработных плат простых железнодорожников. Это ответственная и тяжелая профессия, а найти экономическую основу для роста зарплат в компании - задача тоже, я уверена, вполне реальная. Взять, например, то, что за 2019-2021 годы Укрзализныця заплатит примерно 400 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов. А сколько она еще не заработает из-за десятков брошенных поездов с грузами? Есть еще много незадействованных ресурсов в Укрзализныце. Это и та же борьба с коррупцией, и плохая работа частных акционерных обществ, принадлежащих компании, и большое количество незадействованных активов, нужно или оживлять, или искать туда инвесторов, неэффективное выбрасывание средств на различные ненужные конкурсы и другие мероприятия. Вот вам и возможности для роста зарплат. Но поднять эти средства, которые фактически лежат под ногами, не смогут менеджеры, которые не разбираются во всех тонкостях работы железнодорожного транспорта. Нужны профессиональные железнодорожники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы