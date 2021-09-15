Фигуранты отчета ВСК по Укрзализныце должны понести реальную ответственность - интервью Гришиной

КИЕВ. 15 сентября. УНН. На прошлой неделе Верховная Рада Украины 296 голосами поддержала промежуточный отчет Временной следственной комиссии по вопросам "Укрзализныци". Председатель ВСК Юлия Гришина рассказала в интервью изданию Ukraine Rail Monitoring, что дальше. УНН приводит полный текст интервью.

- Во время нашей прошлой встречи вы говорили, что в промежуточном отчете ВСК есть конкретные фамилии. Впрочем, думаю, всем интересно - в чем же, например, вина наблюдательного совета? В том, что зарплаты большие получают?

ВСК установила, что наблюдательный совет не планирует свою работу, как того требует устав Укрзализныци. Повестка дня формируется спонтанно. Из рассмотренных 179 вопросов: 41% - это мелкие кадровые, внутриорганизационные и структурные вопросы, 13% - вопросы работы с заимствованиями. 9 раз в год формально рассматривались отчеты членов правления по их вертикалями, 4 раза - отчет директора по экономике и финансам по планированию ликвидности, 3 раза - отчет аудитора по закупке газа.

Из оформленных 32 заседаний 6 заседаний не провели вообще, а их протоколы составлены фиктивно, путем переноса вопросов с других проведенных заседаний.

Корпоративное управление в этой компании, по моему мнению, застрял на каком-то начальном этапе, так же, как и реформа Укрзализныци. Все изменения в компании свелись к расширению количества ненужных департаментов, изменения вывесок и размножению неограниченного количества менеджеров, которые не заняты абсолютно ничем. Там не функционирует даже такой обязательный орган, как ревизионная комиссия. Как защищаются интересы акционера - все мы видим, показатели работы Укрзализныци ухудшаются, активы, доверенные им государством, дешевеют. Наша ВСК установила уменьшение стоимости основных фондов на 1/3 за последние 5 лет.

Наблюдательный совет должен защищать права акционеров и их интересы. Акционером АО "УЗ" является государство, в частности, население, территориальные общины и действующие на их территории предприятия. Их интересы наблюдательный совет точно не представляет и не защищает. Ведь Укрзализныця убыточна и находится в критическом состоянии. Поэтому ВСК рекомендовала пересмотреть подходы к формированию состава наблюдательного совета. Отстранить от занимаемых должностей весь имеющийся состав наблюдательного совета за невыполнение возложенных на него функций и действия, направленные на деградацию отрасли.

Такая же ситуация с правлением компании. Такие большие зарплаты не могут выплачиваться в убыточной компании. А за прошлый год УЗ получила почти 12 млрд грн убытков. В отчете все фамилии виновников этой позорной ситуации названы, и теперь, когда наш отчет утвержден Верховной Радой Украины, и ВСК еще полгода будет продолжать свою работу, я могу назвать некоторые громкие фамилии, которые уже фигурируют в промежуточном отчете. Это нынешний глава наблюдательного совета Укрзализныци Шевка Аджунер, бывшие председатель правления и исполняющий обязанности Евгений Кравцов, Иван Юрик, члены правления - Иван Синяков, Александр Перцовский, Роман Черницкий, Франтишек Буреш, Николай Иванин и другие. Каждый из них своими действиями или бездействием привел Укрзализныцю в упадок. В отчете есть описание деяний каждого и вреда, который был нанесен государственной компании. Кого уже уволен, кого-то еще будут увольнять, но ключевое здесь - они должны понести реальную ответственность. Тогда в Укрзализныце начнутся реальные изменения.

- Я, разумеется, не адвокат этим людям. Но разве для этого нет компетентных органов? И какие должны быть приоритеты в этих расследованиях?

ВСК имеет четкий план работы на следующие полгода. Прежде всего мы будем контролировать выполнение поручений только утвержденного промежуточного отчета. Это документ более чем на 100 страниц с глубокой аналитикой, с четкими выводами и рекомендациями для КМУ, Министерства инфраструктуры и менеджмента Укрзализныци. Отчет утвержден почти конституционным большинством народных депутатов, а значит, наша ВСК получила мандат доверия от Верховной Рады и народа на то, чтобы стать катализатором позитивных изменений в Укрзализныце.

В отчете собрано достаточно материалов, чтобы в ситуацию в Укрзализныце стали гораздо активнее вмешиваться правоохранительные органы. Там все вполне предметно и очень конкретно: фамилии людей, действия или бездействие которых нанесли ущерб и вред Укрзализныце. Там в каждом разделе есть фамилии.

Мы уже имели много встреч с генеральным прокуроркою Ириной Венедиктов и в Генпрокуратуре провели межведомственное совещание относительно ситуации в Укрзализныце и фактов, выявленных ВСК. Мы договорились о создании отдельной группы детективов по Укрзализныце в НАБУ. Но официально Отчет передаем только сейчас, заручившись поддержкой Верховной Рады.

- И каких результатов вы собираетесь добиться? Что дальше?

Далее контроль за тем, чтобы сведения об уголовных правонарушениях были внесены в Единый реестр досудебных расследований и чтобы в кратчайшие сроки были направлены в суд обвинительные акты.

Мы не собираемся подменять собой правоохранительную систему или суд, но парламентский контроль за своевременным и эффективным реагированием соответствующих органов на факты, выявленные ВСК, мы обязательно будем осуществлять. ВСК и я лично будем активно работать с Кабинетом Министров Украины по внедрению мероприятий для вывода Укрзализныци из кризиса. Кабмин является акционером Укрзализныци, поэтому только он имеет полномочия для реальных изменений в государственной компании. Не ВСК и не Гришина назначает и увольняет председателя и членов правления наблюдательного совета Укрзализныци. Кадровые изменения и, в общем, пересмотр подходов к формированию кадровой политики - это исключительная компетенция правительства, но у нас есть поддержка 296 депутатов Верховной Рады, проголосовавших за отчет ВСК и рычаги парламентского контроля. Поэтому мы будем держать руку на пульсе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль хорошо знаком с тем, что ВСК назвала одной из ключевых проблем в Укрзализныци непрофессиональное управление. Менеджеры перевозчика последние пять лет не имеют соответствующего железнодорожного образования, не имеют за плечами должного опыта работы и определенные из них даже не имеют доступа к государственной тайне. А работоспособность Укрзализныци - это не только экономика, но и обороноспособность государства. А у нас там в высших руководящих органах иностранцы или люди без железнодорожного образования. Так было последние пять лет. Но будут учтены наши настояния, мы увидим в ближайшее время.

- Видите ли вы результаты своей работы уже сейчас? Как бы вы ответили на скепсис относительно того, что "ничего не изменится"?

Например, Министерство инфраструктуры уже начало пересматривать тарифы, и это правильно, поскольку олигархические группы за последние 5 лет, как установили эксперты нашей ВСК, не доплатили государственной Укрзализныци примерно 100 млрд грн из-за заниженных тарифов. Но не все от нас зависит. Сейчас назначен временно исполняющий обязанности и проводится соответствующий конкурс на подбор постоянного руководства Укрзализныци. Очень много вопросов к самой процедуре отбора менеджмента, ведь правительство и Укрзализныця для чего-то привлекают кадровые агентства в этот процесс. Компания за это платит более 4 млн грн. Будто эти средства больше некуда вложить. А потом, на выходе, мы можем получить такого же победителя, как в 2020 году, которым был Владимир Жмак. Он провалил всю работу, и за пол года Кабмин как акционер Укрзализныци выгнал его. Выбирали Жмака восемь месяцев, а вылетел он за пол года после начала работы. Кадровые агентства, средства за такой некачественный подбор не возвращают и бракованного кандидата на другого тоже не меняют. Да и такая ситуация характерна не только для этого отбора, проблема системная. Поэтому эту ситуацию сейчас тоже изучается нашей ВСК.

К нам обратилась одна из общественных организаций, специализирующихся на исследованиях ситуации на железнодорожном транспорте, с конкретными вопросами по проблемам в организации этих кадровых конкурсов Укрзализныцей и правительством. Мы, реагируя на это обращение, организовали свой запрос, где просим назвать четкие критерии, по которым будут подбираться независимые члены наблюдательного совета АО "Укрзализныця", председатель, заместители и члены правления компании. Интересно и то, является ли обязательным параметром наличие железнодорожного образования. Ведь по договору с кадровым агентством предусмотрена полная конфиденциальность этих требований, что является удивительным. Логично было бы наоборот, как можно шире объявить эти параметры, указать: какое образование и опыт нужен для потенциальных кандидатов, тогда же и качество конкурса будет лучше, и круг привлеченных претендентов расширится. Это же точно не должно происходить подковёрно и кулуарно. Это прямой сигнал о коррупции и ВСК однозначно будет реагировать. Да и вообще, зачем тратить такие деньги? В Укрзализныце есть огромная HR вертикаль - сотни высокооплачиваемых сотрудников, чем они занимаются что не могут осуществить подбор? Есть в наблюдательном совете УЗ комитет по назначениям. Чем они занимаются?

В Укрзализныце всегда был сформирован кадровый резерв. Вполне можно привлекать специалистов оттуда, искать талантливых менеджеров, которые когда-то были в компании, но вынужденно ушли из нее из-за невежества большей части менеджмента. Именно этот вопрос сейчас очень актуален, ведь от кадров зависит все. Кого правительство назначит, и кто будет вытаскивать компанию из кризиса, будет ясно уже скоро.

В планах ВСК также охватить вниманием всю структуру АО "Укрзализныця" и углубиться в работу филиалов и предприятий, принадлежащих железной дороге. Там много интересного и множество скрытых ресурсов. Да, есть информация о том, что пассажирская компания, которой руководит Александр Перцовский, много расходных материалов закупает без тендеров. А именно через подконтрольный ЧАО. Здесь есть над чем работать, ведь даже контракт на услуги по консультированию Deutsche Bahn для УЗ оформлено не с АО "Укрзализныця", а через ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", принадлежащий АО "Укрзализныця". Подписантом там значится представитель от завода. Указанное предприятие никакого отношения к организации железнодорожных перевозок не имеет, это сугубо ремонтный завод, впрочем, он производит закупку, предметом которой является предоставление консультационных услуг в сфере организации пассажирских перевозок. Сделано это по схеме допороговых закупок. Там очень много вопросов к процедуре, к ее обоснованию. ВСК за международное сотрудничество, но начинать его с непрозрачных схем, это ошибочный путь. Да и нужно ли на это тратить 831 000 евро? Наша цель - максимальная прозрачность работы Укрзализныци.

- Как обновлять состав членов правления и наблюдательного совета?

Крайне важно не повторять ошибок. Человек, который сейчас сформирует команду в Укрзализныце, чтобы вывести компанию из кризиса, обязательно должно быть удален от влияния олигархических групп. Еще раз подчеркну, позиция ВСК заключается в том, что управлять Укрзализныцей должны люди, которые в совершенстве знают технологии работы железнодорожного транспорта, разговаривают с железнодорожниками на одном языке. Не юристы или финансисты, как это было последние пять лет. Исправить ситуацию могут только профессиональные железнодорожники. Не ВСК и не Гришина отвечают за увольнения и назначения менеджмента Укрзализныци. Кадровые вопросы - это исключительная компетенция Кабинета Министров Украины и Министерства инфраструктуры. Посмотрим, как правительство и его руководство учтут наши рекомендации. Я готова отстаивать позицию ВСК публично и готова доносить ее на любом государственном уровне всем, кто сегодня может спасти Укрзализныцю. К чему приводит невежество в сфере железнодорожного транспорта, все мы с вами сейчас можем наблюдать. Укрзализныця уже не в состоянии удовлетворить потребности экономики государства в перевозках грузов и пассажиров. Поэтому ВСК и настаивает на кардинальном изменении подходов к кадровому обеспечению деятельности АО "Укрзализныця".

- А какие примеры коррупции в компании обнаружила ВСК?

Это явление охватило все направления деятельности УЗ. Тендерные закупки под определенных поставщиков, занижение себестоимости перевозок, провалы в тарифном регулировании в угоду определенным олигархам. А еще абсолютно непрозрачная система установления огромных окладов для менеджеров Укрзализныци, в зависимости от близости к ТОП-менеджерам компании.

О коррупции в УЗ, как я уже отмечала, ВСК все наработанные материалы передает в установленном порядке правоохранительным органам. Ключевой нашей миссией является неотвратимость наказания для тех, кто довел Укрзализныцю до такого плачевного состояния.

- Вы заявляли, что бросили работу в УЗ уже 169 тыс. (55%) квалифицированных работников, которые обеспечивают перевозочный процесс. Какова ситуация с кадрами сейчас?

Действительно, ситуация с кадрами, особенно в профессиях, связанных с движением поездов, с обслуживанием инфраструктуры, просто на грани катастрофы. Наша ВСК осуществила много выездов на предприятия Укрзализныци, в разные регионы, и везде картина примерно одинаковая. Так, например, когда мы выезжали на участок, где произошла авария скоростного поезда Интерсити+, под Запорожьем, то увидели ужасную ситуацию, где штат путейцев, которые должны содержать инфраструктуру в надлежащем состоянии, не укомплектован почти на половину. Там у железнодорожников нечем ремонтировать пути, не хватает необходимых материалов, нет инструментов и надлежащего спецодежды. Все это в сочетании с низкими зарплатами и приводит к нехватке специалистов и, как следствие, к опасности схода поездов.

За последние пять лет действительно уволилось более 55%, или более 169 тыс. квалифицированных работников Укрзализныци. Зато, как установили эксперты нашей ВСК, принято 112 тыс. человек. Из которых только 2,5 тыс. прошли необходимую подготовку. А потом мы удивляемся, почему сходят с рельсов поезда. Здесь все, к сожалению, закономерно.

- Вы раньше делали заявления о том, что в Укрзализныце низкие зарплаты у рядовых сотрудников и неоправданно большие у менеджеров. Планируются здесь какие-то изменения?

Наша ВСК официального ответа по уровню зарплат ТОП-менеджеров Укрзализныци так и не получила, вычисляли опосредованными методами. Но на днях Верховная Рада приняла закон о том, что уровень заработных плат в государственных и коммунальных предприятиях и компаниях больше не может быть конфиденциальной информацией. Нет никаких государственных денег - есть только деньги налогоплательщиков, поэтому общество имеет право свободно получать информацию о выплатах менеджерам государственных компаний. А там бывают огромные перекосы и сомнительные результаты работы, несмотря на большие заработные платы. Укрзализныця здесь является одним из ярких примеров. Миллионные зарплаты чиновников за миллиардные убытки компании.

Как только новый закон вступит в силу, наша ВСК в тот же день, направит запрос о заработных плат наблюдательного совета и правления АО "Укрзализныця" и мы ознакомим общественность. Там точно есть перекос с разрывом в 200 раз между зарплатой руководителей компании и рядовых работников. Это аномально, такую ситуацию нужно исправлять, ведь это демотивирует коллектив. Сегодня на железных дорогах европейских стран нет такого поразительной разницы. Оплата труда высших менеджеров железнодорожных компаний в Европе максимум в 5 раз выше зарплаты, скажем, машинистов. Ну, соответственно, и зарплата машинистов не так низкая, как в Украине. Моя позиция - движение должно быть в сторону увеличения, причем существенного увеличения заработных плат простых железнодорожников. Это ответственная и тяжелая профессия, а найти экономическую основу для роста зарплат в компании - задача тоже, я уверена, вполне реальная. Взять, например, то, что за 2019-2021 годы Укрзализныця заплатит примерно 400 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов. А сколько она еще не заработает из-за десятков брошенных поездов с грузами? Есть еще много незадействованных ресурсов в Укрзализныце. Это и та же борьба с коррупцией, и плохая работа частных акционерных обществ, принадлежащих компании, и большое количество незадействованных активов, нужно или оживлять, или искать туда инвесторов, неэффективное выбрасывание средств на различные ненужные конкурсы и другие мероприятия. Вот вам и возможности для роста зарплат. Но поднять эти средства, которые фактически лежат под ногами, не смогут менеджеры, которые не разбираются во всех тонкостях работы железнодорожного транспорта. Нужны профессиональные железнодорожники.