ФФУ опровергла информацию об отказе в удовлетворении иска против издания L'Illustré

Эта информация не соответствует действительности и, судя по всему, была подана первоисточником с сознательным манипулированием фактами, говорится в обращении ФФУ.

В Федерации пояснили, что иск против Арно Беды и редакции L'Illustré еще вообще не был рассмотрен по сути.

"Во-первых, спор "по существу иска" ФФУ суд Лозанны еще не рассматривал. Во-вторых, судом было рассмотрено только "предварительное ходатайство" адвокатов ФФУ относительно применения меры обеспечения", - отмечается в заявлении.

В ФФУ указали на то, что судебная и юридическая практика международных судов предусматривает именно такую процедуру подачи исков и их рассмотрения.

"Прежде чем приступить к изучению иска по существу, суд может рассмотреть ходатайство о применении предупредительных мер. В этом случае адвокаты ФФУ просили суд обязать ответчиков по делу воздержаться от публикации каких-либо данных в отношении истца до момента решения спора по сути. И в этом (только в этом!) ходатайстве суд действительно отказал.

Вместе с тем, мотивировочная часть этого решения еще не сформулирована и будет передана адвокатам ФФУ в двухнедельный срок.

Соответственно, утверждения отдельных СМИ о том, что основанием для отказа якобы стали какие-то угрозы физической расправой в адрес Арно Беда — откровенная ложь", - заявили в ФФУ.

Касательно рассмотрения иска по сути, в ФФУ пообещали информировать СМИ по мере поступления информации.

В релизе Федерации также отмечается, что ни один из их представителей ФФУ никогда не встречался лично и не контактировал с ответчиком по иску, а тем более, ему не угрожал.

"Заявления на эту тему со стороны журналиста Арно Беда — очередная волна лжи. Очевидно, эта неправда запускается с целью защиты себя в суде и давления на суд, поскольку других аргументов он, похоже, не имеет", - отметили в ФФУ, добавив, что и эти высказывания Беды станут предметом очередного иска против него.

Напомним, иск против Арно Беды был подан ФФУ в связи с двумя его публикациями, в которых, по словам юриста Федерации Владимира Тимошенко, журналист позволил себе необоснованные обвинения в адрес руководства ФФУ, а также распространил недостоверную информацию.

В рамках иска о защите чести и достоинства ФФУ требует от Беды опровержения его статей.