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ФФУ спростувала інформацію про відмову у задоволенні позову проти видання L'Illustré

ФФУ спростувала інформацію про відмову у задоволенні позову проти видання L'Illustré

Київ • УНН

 • 6912 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Федерація футболу України спростувала інформацію низки українських ЗМІ про те, що суд Лозанни (Швейцарія) нібито відмовив адвокатам ФФУ в задоволенні позову про захист честі і гідності проти журналіста Арно Беди і видання L'Illustré, передає УНН.

Ця інформація не відповідає дійсності і, судячи з усього, була подана першоджерелом зі свідомим маніпулюванням фактами, йдеться у зверненні ФФУ.

У Федерації пояснили, що позов проти Арно Беди і редакції L'Illustré ще взагалі не було розглянуто по суті.

"По-перше, спір "по суті позову" ФФУ суд Лозанни ще не розглядав. По-друге, судом було розглянуто тільки "попереднє клопотання" адвокатів ФФУ щодо застосування заходу забезпечення", - наголошується в заяві.

У ФФУ вказали на те, що судова і юридична практика міжнародних судів передбачає саме таку процедуру подачі позовів і їхнього розгляду.

"Перш ніж приступити до вивчення позову по суті, суд може розглянути клопотання про вжиття запобіжних заходів. У цьому випадку адвокати ФФУ просили суд зобов'язати відповідачів у справі утриматися від публікації будь-яких даних щодо позивача до моменту вирішення спору по суті. І у цьому (лише в цьому!) клопотанні суд дійсно відмовив.

Водночас, мотивувальна частина цього рішення ще не сформульована і буде передана адвокатам ФФУ у двотижневий термін.

Відповідно, твердження окремих ЗМІ про те, що підставою для відмови нібито стали якісь погрози фізичною розправою на адресу Арно Беди - відверта брехня", - заявили в ФФУ.

Щодо розгляду позову по суті, у ФФУ пообіцяли інформувати ЗМІ у міру надходження інформації.

У релізі Федерації також зазначається, що жоден з їхніх представників ФФУ ніколи не зустрічався особисто і не контактував з відповідачем за позовом, а тим більше, йому не погрожував.

"Заяви на цю тему з боку журналіста Арно Беди - чергова хвиля брехні. Очевидно, ця неправда запускається з метою захисту себе в суді і тиску на суд, оскільки інших аргументів він, схоже, не має", - відзначили у ФФУ, додавши, що і ці висловлювання Беди стануть предметом чергового позову проти нього.

Нагадаємо, позов проти Арно Беди був поданий ФФУ у зв'язку з двома його публікаціями, в яких, за словами юриста Федерації Володимира Тимошенка, журналіст дозволив собі безпідставні звинувачення на адресу керівництва ФФУ, а також поширив недостовірну інформацію.

У межах позову про захист честі і гідності ФФУ вимагає від Беди спростування його статей.

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