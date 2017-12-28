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Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. По итогам 2017 года украинская экономика демонстрирует больше стабилизацию, нежели рост. При этом оснований для реального роста в 2018 году также нет, из-за отсутствия системных реформ. Об этом в комментарии УНН рассказали эксперты в области экономики.

Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года

Украине не удалось выполнить основные макроэкономические показатели, заложенные в Госбюджет на 2017 год. Рост ВВП должен был составить 3,5% (составляет 2,1%), инфляция должна была быть на уровне 7-8% (имеем около 15%, а по отдельным оценкам - 20%). Курс на конец года прогнозировался 27,2 грн за доллар (имеем около 28 грн за доллар).

По словам бывшего научного сотрудника Института мировой экономики НАН Украины Всеволода Степанюка, прогнозируемых показателей не удалось достичь, потому что они были ошибочно заложены в бюджет.

“То, что бюджет пересматривался в сторону увеличения, говорит о том, что с самого начала эти показатели были нереальными. То, что правительство рисует инфляцию 12-13% по итогам года, не соответствует действительности. По моим оценкам, инфляция составила все 20%. При этом Госстат методично делает все, чтобы уменьшить показатель инфляции, поскольку это влияет на многие вещи, в частности, социальные выплаты. По нашей статистике можно смотреть только тенденции, а не реальные показатели”, — убежден он.

Эксперт обратил внимание и на то, рост ВВП на 2,1% также фейковый, поскольку промышленность и сельское хозяйство в этом году падали. Рост же, по словам В.Степанюка, произошел, в частности, благодаря тому, что Россия увеличила транзит газа через Украину, а также за счет государственных субсидий и пузыря на рынке недвижимости.

“Очень много всего строится, но дома стоят пустые. Благодаря этим факторам, которые можно назвать скорее негативными, чем позитивными, статистика дала 2% роста. Поэтому, когда говорят о каких-то цифрах, нужно понимать, каким образом их получили. Реального роста экономики в Украине, к сожалению, не было”, — резюмировал он.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба, бывший руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников отметил, что с одной стороны, в этом году отмечается определенная стабилизация экономики, однако она не носит пока устойчивый характер.

“Эта стабилизация не базируется на системных изменениях в экономике, а произошла за счет того, что мы достигли определенного дна. При этом любой фактор, начиная от непродолжения сотрудничества с МВФ или обострения боевых действий на Донбассе, заканчивая скачком цен на внешних рынках, приведет к тому, что стабильность закончится. Все это объясняется тем, что не произошли обещанные реформы”, — убежден он.

По словам Е.Олейникова, инфляция в Украине растет из-за того, что мы продолжаем накачивать экономику эмиссионными доходами НБУ, которые перечисляются в бюджет на покрытие дефицита в виде прибыли. При этом соответствующего объема произведенных товаров и услуг нет.

“Нерешенность одной из системных задач, будь-то налоговая, судебная реформы или реформа государственных финансов, приводит к тому, что в Украину не заходят стратегические инвесторы. Внутренние инвесторы также не хотят вкладывать деньги, потому что все понимают, что в таком виде, в котором система существует сейчас, она долго не проживет, а какой она станет после реформ, в том числе вынужденных, никто не понимает. В таких условиях никто не хочет рисковать”, — пояснил специалист.

Экономист подчеркнул, что Украина прожила еще один год в инерционном режиме. Однако следует учитывать то, что наша страна — часть глобального пространства, которое становится все более нестабильным.

“Наше географическое положение, которое ранее было преимуществом, теперь играет против нас — мы становимся на пути столкновения крупных экономических субъектов. Это должно было бы заставлять нас шевелиться и проводить какие-то системные изменения, но этого не происходит”, — подытожил Е.Олейников.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский обратил также внимание на то, что нынешние макроэкономические показатели хуже, чем были в 2016 году. По его словам, в прошлом году рост ВВП достигал 2,3%, а инфляция была 12%, а это свидетельствует о замедлении экономического роста и ускорении инфляционных процессов. В то же время, девальвация оказалась не такой значительной, но это, отмечает специалист, заслуга не правительства, а внешних факторов — благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и погоды.

“В 2017 году резко ухудшилось качество экономического роста. Несмотря на 2%-ный рост, объемы производства в промышленности и сельском хозяйстве сокращаются: на 0,2% и 2,7% по итогам года соответственно. Макроэкономические показатели могли быть еще хуже, однако на помощь правительству пришла внешнеэкономическая конъюнктура и погода. Потому что мировые цены на металл и руду в этом году выросли на 30-50% по сравнению с прошлым. Благодаря этому, ожидаемой тотальной девальвации гривны не произошло, потому что валютная выручка увеличилась. Благоприятные погодные условия обеспечили высокий урожай зерновых, соответственно более высокие поступления валюты в Украину. Поэтому девальвация составила всего 4%. Если бы не это, то курс уже сейчас был бы 31-32 грн за доллар”, — обратил внимание экономист.

Как добавил В.Скаршевский, в следующем году рассчитывать на помощь этих внешних факторов не стоит.

“По прогнозам Всемирного банка, цены на металл и руду просядут (на 5-7%), а погода уже не так хорошо сыграла. Урожай зерновых будет ниже, а значит, что валютная выручка будет меньше. При этом спрос на валюту за счет увеличения импорта будет расти, что приведет к девальвации гривны”, — резюмировал специалист.

Напомним, по словам Премьера Владимира Гройсмана, драйверами роста украинской экономики является аграрный сектор, горно-металлургический сектор и модернизация инфраструктуры.

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