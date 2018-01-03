Фейгин призвал поздравить Сущенко с Рождеством

"Поздравьте украинского журналиста Романа Сущенко в московской тюрьме с Рождеством. Напишите ему: 111116, Москва, Лефортовский вал, дом 5, ФКУ СИЗО № 2 ФСИН России Сущенко Р.", - написал Фейгин.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Поздравьте украинского журналиста Романа Сущенко в московской тюрьме с приближающимся Рождеством: 111116, Москва, Лефортовский вал, дом 5, ФКУ СИЗО N2 ФСИН России Сущенко Р. pic.twitter.com/BSeB2jwJ3J