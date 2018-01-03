Фейгін закликав привітати Сущенка з Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Адвокат Марк Фейгін, який захищає затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенко, закликав привітати його підзахисного зі святами. Про це він написав на своїй сторінці в Тwitter, передає УНН.
"Привітайте українського журналіста Романа Сущенка в московській в'язниці з Різдвом. Напишіть йому: 111116, Москва, Лефортовський вал, будинок 5, ФКУ СІЗО № 2 ФСВП Росії Сущенко Р.В.", - написав Фейгін.
Нагадаємо, Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.
Поздравьте украинского журналиста Романа Сущенко в московской тюрьме с приближающимся Рождеством: 111116, Москва, Лефортовский вал, дом 5, ФКУ СИЗО N2 ФСИН России Сущенко Р.В. pic.twitter.com/BSeB2jwJ3J— Mark Feygin (@FeyginMark) 3 січня 2018 р.