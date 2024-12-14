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Ферстаппен получил кубок чемпиона "Формулы-1" на исторической церемонии в Африке

Ферстаппен получил кубок чемпиона "Формулы-1" на исторической церемонии в Африке

Киев  •  УНН

 • 5498 просмотра

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Макс Ферстаппен получил четвертый подряд титул чемпиона «Формулы-1» на церемонии в Руанде. Награждение впервые состоялось в Африке, где гонщик получил кубок от президентов FIA и Руанды.

Макс Ферстаппен, гонщик Red Bull, получил кубок чемпиона "Формулы-1" уже четвертый год подряд, на торжественной церемонии, которая впервые состоялась в Африке. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Формулу-1".

Детали

Церемония награждения состоялась в Кигали, Руанда, где 27-летний Ферстаппен получил награду от президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамеда Бена Сулаема и президента Руанды Пола Кагаме. Последний ранее высказывал намерение, чтобы Руанда принимала этап чемпионата "Формулы-1".

Ферстаппен, который стал одним из шести гонщиков в истории, которые выиграли четыре или более титулов с момента старта чемпионата в 1950 году, поделился гордостью за свой сезон и команду. Он отметил, что четыре титула - это настоящее достижение, но надеется на дальнейшие успехи и не намерен останавливаться на достигнутом.

В этом году конкуренция была очень сильной, но Ферстаппен также обратил внимание, что в 2026 году многое изменится.

McLaren получил титул чемпионов-конструкторов впервые за 26 лет. Ферстаппен отметил, что команда заслужила больше в этом чемпионате и отметил, что нужно работать над улучшениями для следующего года.

Участие в программе развития молодых гонщиков стало частью наказания для Ферстаппена за нецензурные высказывания на Гран-при Сингапура в октябре. Ландо Норрис из McLaren поздравил Ферстаппена и выразил надежду на более серьезную борьбу в следующем году.

Серхио Перес, напарник Ферстаппена по Red Bull, который не участвовал в церемонии из-за неудачного сезона, получил награду "Операция года" за маневр на Гран-при Китая.

Напомним

Начиная с сезона 2026 года, количество команд в "Формуле-1" возрастет до 11.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

спорт
ruandaРуанда