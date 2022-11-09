Ferrari Шумахера продано за рекордные 15 миллионов долларов на аукционе

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"Этот замечательный автомобиль стал мировым рекордом для Формулы-1 современной эпохи", - сказал аукционист Sotheby's после того, как автомобиль F2003-GA Chassis 229 ушел с молотка за 13 миллионов швейцарских франков (13,2 миллиона долларов).

Детали

Позже аукционный дом сообщил, что с учетом налогов и сборов окончательная цена составила 14,6 млн. франков (14,9 млн. долларов).

Окончательная цена, предложенная неизвестным участником торгов по телефону из Европы после более чем 40-минутных торгов, намного превзошла ожидания: аукционный дом перед продажей оценил, что автомобиль будет стоить до 9,5 миллионов швейцарских франков.

Предыдущий рекорд принадлежал еще одному Ferrari, управляемому Шумахером, модели F2001, проданной Sotheby's в Нью-Йорке в 2017 году за 7,5 миллиона долларов.

Добавим

Шумахер, которого не видели на публике с тех пор, как он получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах в 2013 году, выиграл на этом автомобиле пять Гран-при в сезоне 2003 года.