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Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні

Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні

Київ • УНН

 • 253537 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ferrari, на якому легенда Формули-1 Міхаель Шумахер виграв титул чемпіона світу 2003 року, продали майже за 15 мільйонів доларів на аукціоні в Женеві в середу, передає УНН.

Цитата

"Цей чудовий автомобіль став світовим рекордом для Формули-1 сучасної епохи", - сказав аукціоніст Sotheby's після того, як автомобіль F2003-GA Chassis 229 пішов з молотка за 13 мільйонів швейцарських франків (13,2 мільйона доларів).

Деталі

Пізніше аукціонний будинок повідомив, що з урахуванням податків і зборів остаточна ціна склала 14,6 млн. франків (14,9 млн. доларів).

Попередній рекорд належав ще одному Ferrari, керованому Шумахером, моделі F2001, проданої Sotheby's у Нью-Йорку у 2017 році за 7,5 мільйона доларів.

Остаточна ціна, запропонована невідомим учасником торгів телефоном з Європи після більш ніж 40-хвилинних торгів, набагато перевершила очікування: аукціонний будинок перед продажем оцінив, що автомобіль коштуватиме до 9,5 мільйонів швейцарських франків.

Додамо

Шумахер, якого не бачили на публіці з того часу, як він отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку на лижах у 2013 році, виграв на цьому автомобілі п'ять Гран-прі в сезоні 2003 року.

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