Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Скандал с вероятной фейковой инвалидностью у сотрудников Агентства по розыску и менеджменту активов наносит репутационные потери этому органу. Глава АРМА Елена Дума должна была бы отстранить подчиненных, фигурирующих в уголовном производстве, на время следствия, однако демонстрирует свое бездействие. такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Он отметил, если полиция уже проводит проверку, то для этого есть какие-то основания.

"Сейчас еще нет никаких данных о том, что установлена именно вина по этому уголовному производству... однако досудебное расследование не может быть начато по любым данным, которые не свидетельствуют о совершении уголовного преступления. А поскольку оно начато-значит у следствия, вероятно, есть определенные данные, что есть такое уголовное правонарушение, совершенное определенными лицами. поэтому если будет доказано, что именно работники АРМА были причастны к совершению этих преступлений – то они не могут быть государственными служащими, проходить службу и находиться в составе работников АРМА", - подчеркнул Чобитько.

По его мнению, если подтвердится, что чиновники АРМА получили фиктивную инвалидность, то глава агентства Елена Дума должна подать в отставку.

"Но она вряд ли это сделает. В дополнение - она же может отстранить этих лиц на период следствия, и следствие имеет такую возможность. Но она такие действия не совершает, как видим. Это может свидетельствовать о ее бездействии в этом направлении, нежелании помогать следствию", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что такие скандалы вредят не только репутации органа на национальном уровне, но и доверию со стороны международных партнеров.

Это не просто орган, который действует в пределах внутреннего законодательства, он действует на плоскости международных взаимоотношений, в том числе и по розыску арестованных активов, или тех, которые подлежат аресту. Поэтому это наносит репутационные потери и на уровне государства, и на международном уровне. Должен быть подход к отбору кадров к этому Агентству очень взвешенный ... то, что руководитель не принимает решений каких-либо на период следствия – это бездействие. И за это тоже предусмотрена ответственность - добавил Чобитько.

К тому же он напомнил, что ликвидация Общественного совета при АРМА ослабила возможность общественного надзора за деятельностью органа, способствующего безнаказанности.

Контекст

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты.

Сейчас полиция проверяет пять должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Таким образом, АРМА фактически переняло "марафон инвалидности" от прокуроров.

Скандал с прокурорами-инвалидами привел к отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора. Казалось бы, уроки этого скандала должны были стать предостережением для других государственных органов. О том ситуация в АРМА демонстрирует, что проблема коррупции далеко не преодолена.