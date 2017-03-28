ФГИУ предлагает проводить двухэтапные аукционы по приватизации предприятий

"Что мы поменяли? Прежде всего, снята проблема оценки. Я хочу подчеркнуть, что мы отходим от той практики, которая была всю нашу историю независимой Украины. На сегодняшний день Фонд госимущества Украины, по этому новому закону, будет выбирать советника, который абсолютно полностью будет сопровождать процесс приватизации. Советник будет готовить все материалы, в том числе на иностранном языке для инвесторов, которые будут принимать участие ", - сказал И.Билоус.

Также, по словам И.Билоуса, советник будет изучать объект, предварительно общаться с потенциальным кругом инвесторов, определять и рекомендовать Фонду госимущества основные условия, на которых должен продаваться этот объект, а также будет рекомендовать начальную цену аукциона, после чего ФГИУ вместе с советником согласовывать условия приватизации, передавать их в Кабинет министров Украины, а Кабмин будет согласовывать стартовую цену и другие условия и публиковать объявления.

После этого, ФГИУ будет проверять потенциальных инвесторов и происхождения их денег и соответствуют ли они существующим критериям.

"Далее эти участники процесса будут допускаться к приватизации, (с ними - ред.) будут подписываться договоры конфиденциальности и (инвесторы - ред.) будут готовиться к процессу подачи предложений", - сказал И.Билоус.

"Этот опыт мы переняли в Восточной Европе, а именно в Чехии. Здесь мы предлагаем достаточно большую новизну - те инвесторы, которые проведут анализ (предприятия, выставляемого на приватизацию - ред.) и захотят до конца участвовать, будут вынуждены подать свои обязывая предложения вместе с банковской гарантией ... двухэтапный аукцион или двухэтапная продажа будет заключаться в следующем: инвесторы будут подавать самые высокие свои предложения в конвертах, конверты будут публично открываться, и если между ними менее 10%, то две самых больших оценки будут приглашаться в зал на аукцион. Если подадут 3-4 участника, разница между которыми будет менее 10%, то все участники пойдут на аукцион", - пояснил И.Билоус.

Напомним, Фонд госимущества предлагает приватизировать 60 крупных предприятий.