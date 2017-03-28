ФДМУ пропонує проводити двоетапні аукціони з приватизації підприємств

“Що ми поміняли? Перш за все, знято проблему оцінки. Я хочу наголосити, що ми відходимо від тої практики, яка була всю нашу історію незалежної України. На сьогоднішній день Фонд Держмайна України, за цим новим законом, буде обирати радника, який абсолютно повністю буде супроводжувати процес приватизації. Радник буде готувати всі матеріали, в тому числі іноземною мовою для інвесторів, які будуть приймати участь”, — сказав І.Білоус.

Також, за словами І.Білоуса, радник буде вивчати об’єкт, попередньо спілкуватися з потенційним колом інвесторів, визначати і рекомендувати Фонду Держмайна основні умови, на яких повинен продаватися цей об’єкт, а також буде рекомендувати початкову ціну аукціону, після чого ФДМУ разом з радником буде погоджувати умови приватизації, передавати їх в Кабінет міністрів України, а Кабмін буде погоджувати стартову ціну та інші умови і публікувати оголошення.

Після цього, ФДМУ буде перевіряти потенційних інвесторів та походження їхніх грошей і чи відповідають вони існуючим критеріям.

“Далі ці учасники процесу будуть допускатися до приватизації, (з ними — ред.) будуть підписуватися договори конфіденційності і (інвестори — ред.) будуть готуватися до процесу подання пропозицій”, — сказав І.Білоус.

“Цей досвід ми перейняли у східній Європі, а саме в Чехії. Тут ми хочемо запропонувати досить велику новизну — ті інвестори, які проведуть аналіз (підприємства, що виставляється на приватизацію — ред.) і захочуть до кінця приймати участь, будуть змушені подати свої зобов’язуючи пропозиції разом з банківською гарантією... двоетапний аукціон або двоетапний продаж, буде полягати в наступному: інвестори будуть подавати найвищі свої пропозиції в конвертах, конверти будуть публічно відкриватися, і якщо між ними менше ніж 10%, то дві самих більших оцінки будуть запрошуватися в зал на аукціон. Якщо подадуть 3-4 учасники, різниця між якими буде менше ніж 10%, то всі учасники підуть на аукціон”, — пояснив І.Білоус.

Нагадаємо, Фонд Держмайна пропонує приватизувати 60 великих підприємств.