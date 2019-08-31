ФБУ объявила календарь чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Стало известным расписание баскетбольных матчей в Суперлиге Украины по баскетболу на сезон 2019/20, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В этом году соревнования начнутся 27 сентября матчем между "Днепром" и "Харьковским Сокола". На следующий день (28 сентября), в бой вступят другие новички Суперлиги - "Прометей". Они дома принимать "Запорожье".
После этого продолжатся соревнования уже 4 октября: "Черкасские Мавы" сыграют с "Харьковским Сокола", а "Запорожье" примет дома "Николаев". 5 октября в борьбу за титул вмешаются "Химик" и "Одесса".
Напомним, что в этом году в высшем баскетбольном дивизионе Украины сыграют сразу девять команд из разных областей Украины: БК "Днепр" МБК "Николаев", БК "Химик" (Южный), БК "Черкасские Обезьяны", БК "Запорожье", БК "Одесса", БК "Киев-Баскет", а также два новичка - СК "Прометей" (Каменское) и БК "Харьковские Соколы".