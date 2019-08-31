ФБУ объявила календарь чемпионата Украины

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123144 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114670 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120619 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125661 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151075 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150656 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140707 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195484 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116858 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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ФБУ объявила календарь чемпионата Украины

ФБУ объявила календарь чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 8219 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Стало известным расписание баскетбольных матчей в Суперлиге Украины по баскетболу на сезон 2019/20, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

В этом году соревнования начнутся 27 сентября матчем между "Днепром" и "Харьковским Сокола". На следующий день (28 сентября), в бой вступят другие новички Суперлиги - "Прометей". Они дома принимать "Запорожье".

После этого продолжатся соревнования уже 4 октября: "Черкасские Мавы" сыграют с "Харьковским Сокола", а "Запорожье" примет дома "Николаев". 5 октября в борьбу за титул вмешаются "Химик" и "Одесса".

Напомним, что в этом году в высшем баскетбольном дивизионе Украины сыграют сразу девять команд из разных областей Украины: БК "Днепр" МБК "Николаев", БК "Химик" (Южный), БК "Черкасские Обезьяны", БК "Запорожье", БК "Одесса", БК "Киев-Баскет", а также два новичка - СК "Прометей" (Каменское) и БК "Харьковские Соколы".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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