ФБУ оголосила календар чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Став відомим розклад баскетбольних матчів в Суперлізі України з баскетболу на сезон 2019/20, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Цього року змагання розпочнуться 27 вересня матчем між "Дніпром" та "Харківськими Соколами". Наступного дня (28 вересня), в бій вступлять інші новачки Суперліги – "Прометей". Вони вдома прийматимуть "Запоріжжя".
Після цього продовжаться змагання вже 4 жовтня: "Черкаські Мави" зіграють з "Харківськими Соколами", а "Запоріжжя" прийматиме вдома "Миколаїв". 5 жовтня в боротьбу за титул втрутяться "Хімік" та "Одеса".
Нагадаємо, що цього року в найвищому баскетбольному дивізіоні України зіграють одразу дев’ять команд з різних областей України: БК "Дніпро", МБК "Миколаїв", БК "Хімік" (Южне), БК "Черкаські Мавпи", БК "Запоріжжя", БК "Одеса", БК "Київ-Баскет", а також два новачки – СК "Прометей" (Кам’янське) та БК "Харківські Соколи".