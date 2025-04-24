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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
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FAVBET Tech продолжает поддерживать Wtech ради усиления роли женщин в tech-отрасли

Киев • УНН

 • 2086 просмотра

FAVBET Tech продолжает поддержку Wtech, направленную на развитие женщин в технологической отрасли. Компания участвует в образовательных проектах, ивентах и поддерживает развитие международного присутствия Wtech.

FAVBET Tech продолжает поддерживать Wtech ради усиления роли женщин в tech-отрасли
Фото: WTech

Украинская IT-компания FAVBET Tech продолжает партнерство с женским комьюнити Wtech и программой Wtech & Friends. Эта инициатива направлена на развитие женского лидерства в технологической сфере и расширение возможностей для участниц отрасли за счет сотрудничества с ведущими компаниями рынка.

При поддержке FAVBET Tech сообщество Wtech реализует совместные инициативы, фокусируясь на усилении позиций женщин в технологической среде. Компания продолжит участвовать в образовательных, нетворкинговых и менторских проектах сообщества, а также принимать участие в ивентах и содействовать развитию международного присутствия Wtech.

"Мы верим в силу сообществ — особенно в условиях, когда украинский IT-сектор играет ключевую роль в устойчивости экономики. FAVBET Tech поддерживает усилия, направленные на усиление женского голоса в tech-индустрии, создание безопасной среды для роста и объединение талантливых специалисток по всему миру", — отмечают в FAVBET Tech.

Фото: WTech MeetUp Kyiv
Фото: WTech MeetUp Kyiv

Основанное в 2018 году, Wtech сегодня является крупнейшим международным сообществом для женщин в tech-бизнесе. В его состав входит более 7000 участниц в 30+ странах мира. В основе сообщества — глобальная команда из более 100 волонтеров, ежедневно работающих над развитием сети и поддержкой участниц.

  Фото: WTech MeetUp Kyiv
  Фото: WTech MeetUp Kyiv

Партнёрство с Wtech & Friends — логичное продолжение последовательной стратегии FAVBET Tech, направленной на поддержку женского лидерства, развитие украинской IT-отрасли и усиление технологического сообщества.

По итогам 2024 года компания вошла в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. FAVBET Tech активно развивает украинскую технологическую экосистему, является членом IT Ukraine Association, с которой инициировала создание первого в Украине AI-комитета. Кроме того, компания входит в пятёрку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City"

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