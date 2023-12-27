Favbet Foundation провели праздничные соревнования среди детских клубов
Киев • УНН
Favbet Foundation провели праздничные соревнования среди детских клубов
Favbet Foundation продолжает мотивировать украинских детей к занятиям спортом. В канун Рождества команда фонда организовала серию праздничных соревнований для воспитанников спортивных школ Киева. Событие прошло при поддержке Деснянского районного Центра физического здоровья населения в Киеве и Управление по делам молодежи и спорта Деснянской РГА.
В спортивном фестивале приняли участие более 100 детей, занимающихся футболом и баскетболом в составе ФК "Выгуровщина", КДЮСШ-14, ФК "Столица" и 5TEAM. Помимо дружеских соревнований в Favbet Foundation подготовили для них развлекательную программу и новогодние подарки.
"Спорт не только воспитывает физические качества, но и дарит новые эмоции и друзей, укрепляет характер и учит детей верить в свои силы. Для команды Favbet Foundation важно, чтобы украинские дети даже в условиях войны могли заниматься любимым спортом и объединяться вокруг таких полезных и радостных событий", - говорит куратор проектов Favbet Foundation, Евгений Бондарь.
Праздничные турниры Favbet Foundation Christmas Cup - часть проекта "Клуб Супергероев", сосредоточенноно на возможностях для всестороннего развития детей ВПЛ и военнослужащих, а также молодежи из социально уязвимых групп.
В рамках проекта Favbet Foundation обеспечили канцелярией более 5500 украинских школьников, организовали ИТ-обучение для 350 детей, а также бесплатные секции по футболу, баскетболу, борьбе и боксу.
Favbet Foundation провели праздничные соревнования среди детских клубов
Favbet Foundation провели праздничные соревнования среди детских клубов.
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