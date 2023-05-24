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Favbet Foundation объявляет дополнительный набор детей в спортивные секции в Киеве

Favbet Foundation объявляет дополнительный набор детей в спортивные секции в Киеве

Киев • УНН

 • 431348 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В рамках проекта «Сильнее вместе» благотворительный фонд вместе с бойцовским клубом SpartaBox объявляют дополнительный набор детей в спортивные группы занятий по боксу и борьбе. Оплата за занятие проводится благотворительным фондом Favbet Foundation, передает УНН.

Детали

В бойцовском клубе SpartaBox в Киеве проходят спортивные занятия с лучшими тренерами Украины, которые предоставляют детям качественное обучение, поддержку и развивают спортивные навыки.

Записаться на занятия в Киеве можно по ссылке: https://forms.gle/P7mU4JzzYi1FY7mG8

Количество мест в бойцовском клубе SpartaBox ограничено.

Заниматься бесплатно боксом или борьбой могут детки, проживающие в Киеве, если семья имеет статус ВПЛ или один из родителей является военнослужащим.

Favbet Foundation прилагает максимум усилий для развития и популяризации спортивного развития среди детей. Напомним, проект «Сильнее вместе» в «Клубе Супергероев» сосредоточен на помощи детям ВПЛ и военнослужащих, а также детям из социально уязвимых групп. Поэтому оплата за занятие в SpartaBox производится благотворительным фондом Favbet Foundation.

Украинские Национальные Новости

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