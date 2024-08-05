F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Военный эксперт Валерий Рябых предполагает, что успешное отражение самой масштабной дроновой атаки рф в этом году может быть связано с прибытием к этому истребителей F-16 в Украину. Такое мнение он высказал в комментарии УНН.

Не исключаем вероятность того, что F16 прибыли раньше, к примеру самая крупная дроновая атака с начала этого года, которая была отбита на 100%. Она довольно странная, потому что как мы так раезко нарастили возможности сил ПВО, чтобы сбить все цели. На мой взгляд, это связано с использованием этих самолетов - говорит Рябых.

По его словам, благодаря новейшей системе радаров на истребителях, украинские ПВО могли обнаружить и уничтожить не только "шахеды", но и другие виды БПЛА.

"В случае интеграции F-16 в систему ПВО Украины, все данные через радары истребителей в режиме реального времени передавались силам ПВО, что помогло достичь такой эффективности уничтожения вражеских целей", - добавляет эксперт.

По его мнению, даже взлет российских бомбардировщиков Ту-22М с целью нанести ракетный удар дал понять россии, что что-то в воздушном пространстве Украины претерпело изменения.

Напомним

Центр противодействия дезинформации обнаружил попытки российской пропаганды преуменьшить значение F-16 для Украины. Распространяются тезисы о неэффективности самолетов и угрозы мести со стороны россии.