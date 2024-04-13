"Ежесуточно отражают по несколько атак россиян": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

В Луганской области за прошедшие сутки боевые действия велись в районе Белогоровки, под огнем врага - Невское и Макеевка. Об этом сообщил в субботу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Боевые действия велись в районе Белогоровки. Там наши бойцы ежесуточно отражают по несколько атак россиян. На других участках линии соприкосновения враг непрерывно применяет минометы и артиллерию. В частности, вблизи Макеевки и Невского. По Невскому нанесен удар из реактивной систем залпового огня. Также оккупанты задействовали там не менее 17 БПЛА - отметил Лысогор в Telegram.

Еще один случай разрушения жилья, по его словам, полицейские зафиксировали в Новолюбовке - это последствия обстрелов, произошедших в 2024 году.

Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины