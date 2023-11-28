"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье
Киев • УНН
Шмыгаль сообщил, что в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье
Всего в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
Всего подано почти 60 тысяч заявлений, больше всего жителями Харьковской, Киевской и Николаевской областей. По уничтоженному имуществу имеем 6,4 тысячи заявлений и почти 800 сгенерированных жилищных сертификатов. Теперь этим компонентом программы могут воспользоваться также совладельцы имущества
Детали
По словам Шмыгаля, правительство работает уже сейчас над восстановлением Украины. Например в жилом секторе активно реализуется программа "єВідновлення".
За поврежденное российскими террористами имущество государство уже выплатило украинцам более 1,8 млрд гривен.
Также для того, чтобы привлечь ресурсы для быстрого восстановления, определиться с долгосрочной перспективой и синхронизировать восстановление с евроинтеграцией сегодня будет создан организационный подготовительный комитет, рассказал премьер-министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения
"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье
Шмыгаль сообщил, что в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье.
Авиакатастрофа в Броварах: пятерым подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы
Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Правительство приняло изменения относительно порядка предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов
Правительство Украины оцифровало гарантийное обслуживание бытовой техники и мобильных телефонов, уменьшив бумажный документооборот и сделав эксплуатационную документацию доступной онлайн. Соответствующее постановление было принято 28 ноября 2023 года.
В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты - Федоров
В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты, что привело к эвакуации и вероятным жертвам; точное количество жертв уточняется.
Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой из-за скульптур Парфенона
Премьер-министр Великой Британии Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом после того, как последний назвал скульптуры Парфенона в Британском музее "украденными" и потребовал их возвращения.
Каллас, Рютте, Каринш: кто претендует на должность генерального секретаря НАТО
Основными претендентами на должность Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года, являются чиновники из Нидерландов, Эстонии и Латвии.
Генсек НАТО уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат военную поддержку Украины, подчеркнув обязательства НАТО.
россияне обстреляли территорию шахты в Торецке: под завалами оказались люди
Российские войска обстреляли шахту в Торецке (Донецкая область), в результате чего четверо людей оказались под завалами.
В ГУР подтвердили отравление жены Буданова: курс ее лечения уже завершается
Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, была отравлена тяжелыми металлами и проходит лечение.
россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, небольшое продвижение стоило рф тысяч потерь - британская разведка
По данным британской разведки, российские войска совершили небольшое продвижение в попытке окружить Авдеевку, что привело к тысячам жертв.