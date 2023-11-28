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"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 13:19  •  11724 просмотра

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Шмыгаль сообщил, что в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье

Всего в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Всего подано почти 60 тысяч заявлений, больше всего жителями Харьковской, Киевской и Николаевской областей. По уничтоженному имуществу имеем 6,4 тысячи заявлений и почти 800 сгенерированных жилищных сертификатов. Теперь этим компонентом программы могут воспользоваться также совладельцы имущества 

- сказал Денис Шмыгаль.

Детали

По словам Шмыгаля, правительство работает уже сейчас над восстановлением Украины. Например в жилом секторе активно реализуется программа "єВідновлення".

За поврежденное российскими террористами имущество государство уже выплатило украинцам более 1,8 млрд гривен.

Также для того, чтобы привлечь ресурсы для быстрого восстановления, определиться с долгосрочной перспективой и синхронизировать восстановление с евроинтеграцией сегодня будет создан организационный подготовительный комитет, рассказал премьер-министр.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
"єВідновлення": понад 66 тис. українців подали заяви про пошкоджене або зруйноване житло
"eRestoration": more than 66 thousand Ukrainians have applied for damaged or destroyed housing
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"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье

Шмыгаль сообщил, что в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье.

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