"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье

Всего в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Всего подано почти 60 тысяч заявлений, больше всего жителями Харьковской, Киевской и Николаевской областей. По уничтоженному имуществу имеем 6,4 тысячи заявлений и почти 800 сгенерированных жилищных сертификатов. Теперь этим компонентом программы могут воспользоваться также совладельцы имущества - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

По словам Шмыгаля, правительство работает уже сейчас над восстановлением Украины. Например в жилом секторе активно реализуется программа "єВідновлення".

За поврежденное российскими террористами имущество государство уже выплатило украинцам более 1,8 млрд гривен.

Также для того, чтобы привлечь ресурсы для быстрого восстановления, определиться с долгосрочной перспективой и синхронизировать восстановление с евроинтеграцией сегодня будет создан организационный подготовительный комитет, рассказал премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения