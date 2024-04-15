EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии

18 апреля в Pochayna Event Hall состоится знаковое профессиональное событие для всех, кто так или иначе имеет отношение к индустрии ивентов в Украине - форум EVENT MAKER. В этот день в одном месте соберутся и поделятся своим опытом и инсайтами бизнеса ведущие эксперты - представители компаний, которые специализируются на организации бизнес-ивентов, образовательных мероприятий, свадеб, мероприятий для детей, кейтеринга; организаторы фестивалей; ведущие; представители компаний, которые обеспечивают техническое оснащение мероприятий - сцену, звук, свет, представители билетных операторов; организаторы онлайн-трансляций, представители локаций, декораторы. Событие можно будет посетить и в офлайн, и в онлайн формате.

Важные вопросы, которые будут рассмотрены на событии: Перезагрузка отрасли. Преодоление новых вызовов. Какие события актуальны во время войны и особенности их организации. Опыт, которого не имела ни одна страна.

Это событие точно будет интересным и полезным для:

Начинающих в ивент-индустрии;

Ивент-менеджеров компаний;

Проджект менеджеров, которые взяли на себя организацию мероприятий;

PR менеджеров, которые организовывают мероприятия;

HR-менеджеров, которые организовывают обучение для сотрудников компаний;

Основателей комьюнити, которые самостоятельно организовывают ивенты;

Представителей благотворительных и общественных организаций;

Конференц-менеджеры и ивент-менеджеры локаций;

И всех тех, кто хочет прокачать свои скиллы в организации ивентов.

На мероприятии запланировано:

40+ топовых спикеров - ведущих экспертов ивент индустрии, которые поделятся своими историями выживания в кризисных условиях и опытом, который получили от начала полномасштабного вторжения;

300+ участников мощного нетворкинга отрасли, среди которых можно будет найти не только подрядчиков или заказчиков, но и партнеров для создания новых успешных проектов;

8 часов полезного контента: только реальный опыт и практические советы, которые можно будет применить в работе;

10+ компаний, которые готовы предложить трудоустройство;

приятный бонус - вечерний стендап с игристым.

Основные вопросы, которые возникают у любого, кто решил организовать ивент и которые будут рассмотрены в 3-х больших тематических блоках форума (Организаторы и события, Чек-лист для организатора событий и Где деньги или можно ли организовать ивент без бюджета):

новые бизнес-модели и стратегии развития ивент бизнеса в Украине от 2022 года;

новые подходы к управлению и страхованию рисков;

форс-мажоры, как обыденность;

нестандартные партнерства и сотрудничества;

стандарты работы с подрядчиками во время полномасштабного вторжения;

маркетинг ивентов военного времени;

эффективные и безопасные коммуникации для организаторов во время войны;

на чем можно экономить / как оптимизировать бюджет;

можно ли организовать мероприятие без бюджета;

как привлечь средства на ваш ивент?

Участники EVENT MAKER смогут получить много полезных, практических знаний и инсайтов, которые помогут в достижении главной цели - организовать свой идеальный прибыльный ивент.

Руководитель проекта: Дарья Арк

Продюсер проекта: Светлана Куклич

Партнеры: LIVESTREAM, BotsBand, Gifty, Futbolka.ua, Taptiq

Медиа партнеры: UNN, Деловая столица, Вечерний Киев, mind.ua, marketer.ua, womo.ua, Киев 24, 44.ua

Генеральный партнер: robota.ua

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Что: Форум EVENT MAKER

Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандеры, 23

Когда: 18 апреля 10:00 - 19:00

Билеты: офлайн и онлайн от 350 грн. https://bit.ly/eventmaker2024