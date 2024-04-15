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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии

EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 11:32  •  5769 просмотра

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EVENT MAKER - форум, посвященный актуальным проблемам рынка ивентов

18 апреля в Pochayna Event Hall состоится знаковое профессиональное событие для всех, кто так или иначе имеет отношение к индустрии ивентов в Украине - форум EVENT MAKER. В этот день в одном месте соберутся и поделятся своим опытом и инсайтами бизнеса ведущие эксперты - представители компаний, которые специализируются на организации бизнес-ивентов, образовательных мероприятий, свадеб, мероприятий для детей, кейтеринга; организаторы фестивалей; ведущие; представители компаний, которые обеспечивают техническое оснащение мероприятий - сцену, звук, свет, представители билетных операторов; организаторы онлайн-трансляций, представители локаций, декораторы. Событие можно будет посетить и в офлайн, и в онлайн формате.

Важные вопросы, которые будут рассмотрены на событии: Перезагрузка отрасли. Преодоление новых вызовов. Какие события актуальны во время войны и особенности их организации. Опыт, которого не имела ни одна страна. 

Это событие точно будет интересным и полезным для:

  • Начинающих в ивент-индустрии;
  • Ивент-менеджеров компаний;
  • Проджект менеджеров, которые взяли на себя организацию мероприятий;
  • PR менеджеров, которые организовывают мероприятия;
  • HR-менеджеров, которые организовывают обучение для сотрудников компаний;
  • Основателей комьюнити, которые самостоятельно организовывают ивенты;
  • Представителей благотворительных и общественных организаций;
  • Конференц-менеджеры и ивент-менеджеры локаций;
  • И всех тех, кто хочет прокачать свои скиллы в организации ивентов.

На мероприятии запланировано:

  • 40+ топовых спикеров - ведущих экспертов ивент индустрии, которые поделятся своими историями выживания в кризисных условиях и опытом, который получили от начала полномасштабного вторжения;
  • 300+ участников мощного нетворкинга отрасли, среди которых можно будет найти не только подрядчиков или заказчиков, но и партнеров для создания новых успешных проектов;
  • 8 часов полезного контента: только реальный опыт и практические советы, которые можно будет применить в работе;
  • 10+ компаний, которые готовы предложить трудоустройство;
  • приятный бонус - вечерний стендап с игристым.

Основные вопросы, которые возникают у любого, кто решил организовать ивент и которые будут рассмотрены в 3-х больших тематических блоках форума (Организаторы и события, Чек-лист для организатора событий и Где деньги или можно ли организовать ивент без бюджета):

  • новые бизнес-модели и стратегии развития ивент бизнеса в Украине от 2022 года;
  • новые подходы к управлению и страхованию рисков;
  • форс-мажоры, как обыденность;
  • нестандартные партнерства и сотрудничества;
  • стандарты работы с подрядчиками во время полномасштабного вторжения;
  • маркетинг ивентов военного времени;
  • эффективные и безопасные коммуникации для организаторов во время войны;
  • на чем можно экономить / как оптимизировать бюджет;
  • можно ли организовать мероприятие без бюджета;
  • как привлечь средства на ваш ивент?

Участники EVENT MAKER смогут получить много полезных, практических знаний и инсайтов, которые помогут в достижении главной цели - организовать свой идеальный прибыльный ивент.

Руководитель проекта: Дарья Арк

Продюсер проекта: Светлана Куклич

Партнеры: LIVESTREAM, BotsBand, Gifty, Futbolka.ua, Taptiq

Медиа партнеры: UNN, Деловая столица, Вечерний Киев, mind.ua, marketer.ua, womo.ua, Киев 24, 44.ua

Генеральный партнер: robota.ua

Следить за новостями EVENT MAKER - в соцсетях форума

https://www.instagram.com/event_maker_ua/

https://www.facebook.com/eventmaker.ua

Что: Форум EVENT MAKER

Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандеры, 23

Когда: 18 апреля 10:00 - 19:00

Билеты:  офлайн и онлайн от 350 грн. https://bit.ly/eventmaker2024

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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