EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии
Киев • УНН
EVENT MAKER - форум, посвященный актуальным проблемам рынка ивентов
18 апреля в Pochayna Event Hall состоится знаковое профессиональное событие для всех, кто так или иначе имеет отношение к индустрии ивентов в Украине - форум EVENT MAKER. В этот день в одном месте соберутся и поделятся своим опытом и инсайтами бизнеса ведущие эксперты - представители компаний, которые специализируются на организации бизнес-ивентов, образовательных мероприятий, свадеб, мероприятий для детей, кейтеринга; организаторы фестивалей; ведущие; представители компаний, которые обеспечивают техническое оснащение мероприятий - сцену, звук, свет, представители билетных операторов; организаторы онлайн-трансляций, представители локаций, декораторы. Событие можно будет посетить и в офлайн, и в онлайн формате.
Важные вопросы, которые будут рассмотрены на событии: Перезагрузка отрасли. Преодоление новых вызовов. Какие события актуальны во время войны и особенности их организации. Опыт, которого не имела ни одна страна.
Это событие точно будет интересным и полезным для:
- Начинающих в ивент-индустрии;
- Ивент-менеджеров компаний;
- Проджект менеджеров, которые взяли на себя организацию мероприятий;
- PR менеджеров, которые организовывают мероприятия;
- HR-менеджеров, которые организовывают обучение для сотрудников компаний;
- Основателей комьюнити, которые самостоятельно организовывают ивенты;
- Представителей благотворительных и общественных организаций;
- Конференц-менеджеры и ивент-менеджеры локаций;
- И всех тех, кто хочет прокачать свои скиллы в организации ивентов.
На мероприятии запланировано:
- 40+ топовых спикеров - ведущих экспертов ивент индустрии, которые поделятся своими историями выживания в кризисных условиях и опытом, который получили от начала полномасштабного вторжения;
- 300+ участников мощного нетворкинга отрасли, среди которых можно будет найти не только подрядчиков или заказчиков, но и партнеров для создания новых успешных проектов;
- 8 часов полезного контента: только реальный опыт и практические советы, которые можно будет применить в работе;
- 10+ компаний, которые готовы предложить трудоустройство;
- приятный бонус - вечерний стендап с игристым.
Основные вопросы, которые возникают у любого, кто решил организовать ивент и которые будут рассмотрены в 3-х больших тематических блоках форума (Организаторы и события, Чек-лист для организатора событий и Где деньги или можно ли организовать ивент без бюджета):
- новые бизнес-модели и стратегии развития ивент бизнеса в Украине от 2022 года;
- новые подходы к управлению и страхованию рисков;
- форс-мажоры, как обыденность;
- нестандартные партнерства и сотрудничества;
- стандарты работы с подрядчиками во время полномасштабного вторжения;
- маркетинг ивентов военного времени;
- эффективные и безопасные коммуникации для организаторов во время войны;
- на чем можно экономить / как оптимизировать бюджет;
- можно ли организовать мероприятие без бюджета;
- как привлечь средства на ваш ивент?
Участники EVENT MAKER смогут получить много полезных, практических знаний и инсайтов, которые помогут в достижении главной цели - организовать свой идеальный прибыльный ивент.
Руководитель проекта: Дарья Арк
Продюсер проекта: Светлана Куклич
Партнеры: LIVESTREAM, BotsBand, Gifty, Futbolka.ua, Taptiq
Медиа партнеры: UNN, Деловая столица, Вечерний Киев, mind.ua, marketer.ua, womo.ua, Киев 24, 44.ua
Генеральный партнер: robota.ua
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Что: Форум EVENT MAKER
Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандеры, 23
Когда: 18 апреля 10:00 - 19:00
Билеты: офлайн и онлайн от 350 грн. https://bit.ly/eventmaker2024
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