Eurojackpot: 90 млн евро разделили между собой пять игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Финляндии пять игроков лотереи "Eurojackpot" выиграли 90 млн евро, передает УНН со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию.
Данный выигрыш - самый крупный за всю историю розыгрышей лотерей Eurojackpot в Финляндии.
Счастливый билет был приобретен на юго-западе Финляндии, в городе Лоймаа. Каждому из пяти игроков, которые вложились в его покупку, достанется по 18 млн евро.
Напомним, в прошлом году 20 украинцев стали миллионерами благодаря популярной украинской государственной лотерее "Лото-Забава". Организовывает "Лото-Забаву" отечественный оператор государственных лотерей "М.С.Л.", известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания "М.С.Л." вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.