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Eurojackpot: 90 млн євро розділили між собою п'ять гравців

Київ • УНН

 • 7851 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Фінляндії п'ять гравців лотереї "Eurojackpot" виграли 90 млн євро, передає УНН з посиланням на фінську державну телерадіокомпанію.

Цей виграш - найбільший за всю історію розіграшів лотерей Eurojackpot у Фінляндії.

Щасливий білет було придбано на південному заході Фінляндії, у місті Лоймаа. Кожному з п'яти гравців, які вклалися у його покупку, дістанеться по 18 млн євро.

Нагадаємо, торік 20 українців стали мільйонерами завдяки популярній українській державній лотереї "Лото-Забава". Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому компанія "М.С.Л." вклала майже 3 млн дол. у будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні одним з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.

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