Президент Украины Владимир Зеленский считает, что работа с Дональдом Трампом в случае его переизбрания президентом США будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивы". Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне, пишет УНН.

Детали

Зеленский заявил, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

Буквально несколько дней назад Трамп объявил сенатора от Огайо Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты на выборах в ноябре. Ранее 39-летний сенатор заявлял, что "его не волнует, что произойдет с Украиной так или иначе".

Номинация возобновила опасения, что обязательства США по Украине могут ослабнуть, если Трампа вернут в Белый дом на выборах в ноябре.

"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский BBC.

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