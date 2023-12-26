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Это была моя ошибка: Залужный о мнении, что количество нанесенных потерь остановит рф

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 18:36  •  23035 просмотра

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Залужный отметил, что трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь врагу, чтобы война закончилась.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный во время брифинга отметил, что это была ошибка считать, что то количество потерь, которое нанесла врагу украинская армия в прошлом году, может остановить россию, передает корреспондент УНН.

Что касается российской федерации, хотел бы сказать о том, что это была моя ошибка считать, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику даже год назад, может остановить его 

- сказал Залужный.

Он добавил, что такое количество потерь остановило любую страну, но не рф.

"Прекрасно видишь, что там делается на линии соприкосновения. Горы тел противника, которые даже никто не пытается забрать. Их появляется с каждым днем все больше и больше", - отметил Главнокомандующий.

Кроме того, он отметил, что трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь врагу, чтобы война закончилась.

Напомним,

Ранее Залужный заявил, что Марьинки уже нет. Украинские военные подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Це була моя помилка: Залужний про думку, що кількість завданих втрат зупинить рф
That was my mistake: Zaluzhny on the idea that the number of losses inflicted will stop russia
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