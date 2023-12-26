Это была моя ошибка: Залужный о мнении, что количество нанесенных потерь остановит рф
Киев • УНН
Залужный отметил, что трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь врагу, чтобы война закончилась.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный во время брифинга отметил, что это была ошибка считать, что то количество потерь, которое нанесла врагу украинская армия в прошлом году, может остановить россию, передает корреспондент УНН.
Что касается российской федерации, хотел бы сказать о том, что это была моя ошибка считать, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику даже год назад, может остановить его
Он добавил, что такое количество потерь остановило любую страну, но не рф.
"Прекрасно видишь, что там делается на линии соприкосновения. Горы тел противника, которые даже никто не пытается забрать. Их появляется с каждым днем все больше и больше", - отметил Главнокомандующий.
Кроме того, он отметил, что трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь врагу, чтобы война закончилась.
Напомним,
Ранее Залужный заявил, что Марьинки уже нет. Украинские военные подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.
Это была моя ошибка: Залужный о мнении, что количество нанесенных потерь остановит рф
Залужный отметил, что трудно спрогнозировать, сколько еще необходимо нанести потерь врагу, чтобы война закончилась.
30% чиновничьих деклараций проверит автоматизированная система к новому году - НАПК
Глава НАПК Александр Новиков заявил, что около 30% декларантов получат справку, подтверждающую достоверность их деклараций, причем за день было выдано более 46 000 таких справок.
Дело не только в том, что враг расслабился: Юсов о сбитии 5 вражеских "сушек" за неделю
Украинская противовоздушная оборона за неделю сбила пять российских Су-34, ссылаясь на улучшение тактики и навыков украинских войск, что повлияло на моральный дух противника.
В НАПК публично вызвали главу КРАИЛ для ознакомления с протоколом
Из-за игнорирования предыдущих приглашений НАПК публично вызвало руководителя "КРАИЛ" Ивана Рудого для ознакомления с протоколом.
Зеленский пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея на встречу советников по Формуле мира
Зеленский и Патриарх Варфоломей обменялись рождественскими поздравлениями. Глава государства пригласил Его Святейшество на встречу по Формуле мира.
Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля
Российские корабли выходят из Феодосийской бухты после удара Украины по Новочеркасску в Крыму. Типы кораблей нечетко видны из-за тумана и расстояния.
В российском ейске раздаются взрывы: вероятно, работает ПВО
В российском Ейске прогремели неизвестные. Местные публикуют видео, на котором слышны взрывы и вероятно видно работу ПВО.
В Минфин отчитались, как идет подготовка к переговорам о вступлении в ЕС
Министерство финансов Украины имплементировало 742 нормативно-правовых акта ЕС, что составляет около 46% от общего количества, в рамках подготовки к переговорам о вступлении в ЕС. Усилия включают гармонизацию таможенного, налогового и финансового законодательства со стандартами ЕС.
На фоне зимних праздников: в МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме от имени почтового сервиса
В Украине мошенники рассылают фейковые SMS о доставке посылок, чтобы похитить деньги и персональные данные, предупреждает Министерство внутренних дел. Гражданам рекомендуют проверять статус посылки непосредственно в почтовых службах.
Комитет парламента Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО
Комитет по иностранным делам Турции одобрил законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО.