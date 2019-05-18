Эстония заподозрила Россию в подготовке к войне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
По словам Луйка, в минувшем году Россия сформировала в Западном военном округе семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы.
"Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении", — приводит слова Луйка издание Postimees.
Кроме того, глава оборонного ведомства уверен, что Россия ведет восстановление своего глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР, а также надеется на ослабление НАТО в ближайшие годы.
Напомним, Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории, заявил министр внутренних дел республики Хельме.
По его словам, Москва "не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за него компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос".