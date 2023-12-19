"Если одна страна не поддержит, найдутся другие инструменты": Зеленский о пакете на 50 млрд от ЕС

Даже если одна страна не поддержит предоставление Украине пакета на 50 млрд евро от ЕС, то найдутся другие инструменты, для того, чтобы страна получила эти средства. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Что касается ЕС, большие ставки были. Играли все на больших ставках. Мы достигли одной победы по ЕС - по 50 млрд. Я уверен мы уже это все достигли. - сказал Зеленский.

Детали

По словам главы государства, это вопрос какого-то соответствующего времени.

"Первые полтора миллиарда, я думаю будут на этой неделе. (Относительно - ред.) 50 млрд, я уверен решение будет принято в ближайшее время. Есть там организационные вопросы, и никто не помешает. Сделано так, что сегодня у нас есть механизмы, чтобы даже, если будет поддержка пакета 50 млрд минус один, найдутся другие инструменты, для того, чтобы Украина получила эти 50 млрд", - отметил Зеленский.

Кроме того, он выразил уверенность, что США не предадут Украину.

"Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нас не предадут, что то, о чем мы договорились с США будет выполнено. Полностью", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии не разблокирует новый пакет финансовой помощи Европейского Союза Украине в 50 млрд евро, пока Будапешт не получит замороженные Еврокомиссией 30 миллиардов евро.