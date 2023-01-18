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Эрдоган: Турция готовится к всеобщим выборам 14 мая

Киев • УНН

 • 445815 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду дал понять, что намерен перенести дату важнейших всеобщих выборов в Турции на 14 мая. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Эрдоган: Турция готовится к всеобщим выборам 14 мая

Объявление готовит почву для голосования, которое может либо продлить исламский стиль правления Эрдогана на третье десятилетие, либо вернуть стране более светский и потенциально предсказуемый курс.

68-летний лидер оставил свой след в Турции, отказавшись от светских традиций, заложенных в преимущественно мусульманской стране ее основателем Мустафой Кемалем Ататюрком сто лет назад.

Его сторонники уважают его за то, что он дал голос маргиналам и создал процветающий новый средний класс в стране с населением 85 миллионов человек. Но его противники подчеркивают авторитарную полосу, проявившуюся во втором десятилетии правления Эрдогана.

Страна вступает в выборы, когда большая часть ее средств массовой информации находится под гнетом правительства, а тысячи активистов и политиков, многие из которых курды, сидят за решеткой.

Тем временем союзники члена НАТО по-прежнему обеспокоены внешней политикой Эрдогана, последним примером которой стал его отказ принять заявки Швеции и Финляндии на вступление в западный оборонный блок.

Детали

Светская оппозиция Эрдогана вступает в кампанию, разделенная по всем вопросам, от политики до стратегии, и не согласовала кандидата, который выступит против Эрдогана.

Следующие всеобщие выборы в Турции официально должны были бы состояться 18 июня.

Но союзники Эрдогана уже несколько недель намекают, что могут перенести выборы из-за религиозных праздников и школьных экзаменов.

В среду Эрдоган выступил перед своей правящей партией с предвыборной речью, в которой упомянул день, когда современная Турция провела свои первые свободные выборы в 1950 году.

Это голосование 14 мая выиграл Аднан Мендерес — премьер-министр, свергнутый военной хунтой в 1960 году и казненный через год.

Сам Эрдоган был свергнут и ненадолго заключен в тюрьму, когда был мэром Стамбула в 1990-х годах, и часто сравнивает себя с Мендересом.

Разделенная оппозиция

Эрдоган идет на выборы с рейтингом одобрения, подорванным летним экономическим кризисом, когда в конце прошлого года инфляция достигла 85 процентов.

Но раздробленная оппозиция до сих пор не сплотилась вокруг единого кандидата после более чем года горячих переговоров. Их главной надеждой стал популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

52-летний мужчина победил союзника Эрдогана на муниципальных выборах 2019 года, на которых оппозиция также пришла к власти в столице Анкаре и третьем по величине городе Турции Измире.

Но в прошлом месяце уголовный суд запретил Имамоглу заниматься политикой за то, что он назвал чиновников «идиотами». Имамоглу подал апелляцию и технически все еще может баллотироваться на пост президента.

Риски вокруг Имамоглу превратили лидера главной оппозиционной партии Кемаля Кылычдароглу в самого вероятного кандидата на противостояние Эрдогану. Но неспособность 74-летнего бывшего государственного служащего освещать опросы общественного мнения вызвала разногласия внутри шести оппозиционных партий, которые теперь объединились против Эрдогана.

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