Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

“Наш министр подал прошение об отставке нашему президенту. (Эрдоган) заявил, что не считает эту просьбу достойным, — отмечается в коммюнике. — Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит выполнять свои обязанности”. В заявлении подчеркивается, что Сулейман Сойлу “заслужил благодарность турецкой нации за свою успешную работу”. Эрдоган отметил его заслуги в борьбе с терроризмом, а также его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране.

Ранее Сойлу объявил в Twitter об отставке и попросил прощения у руководства страны и всего турецкого народа. Это произошло из-за того, что Министерство внутренних дел Турции поздно вечером 10 апреля объявило жителям 31 провинции, в том числе городов-миллионников Анкары и Стамбула, о запрете выходить из дома в течение 48 часов. Комендантский час должен был начать действовать с полуночи 10 апреля, поэтому люди сразу массово бросились в магазины, повлекшее их скопления, особенно в крупных городах.