Энергосистема Украины продолжает работу без пяти атомных блоков

"19 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.

В частности:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 99-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 17-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 35-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 207-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 820 МВт, РАЭС - 1780 МВт, ЮУАЭС - 1800 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

"За прошедшие сутки, 18 июня, станциями произведено 202,20 кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 17 июня АЭС было произведено 202,24 кВт-ч электроэнергии.