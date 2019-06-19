Энергосистема Украины продолжает работу без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По состоянию на 19 июня в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 202,20 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"19 июня на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 99-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 17-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 35-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 207-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 820 МВт, РАЭС - 1780 МВт, ЮУАЭС - 1800 МВт, ХАЭС - 985 МВт.
"За прошедшие сутки, 18 июня, станциями произведено 202,20 кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 17 июня АЭС было произведено 202,24 кВт-ч электроэнергии.