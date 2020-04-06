Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 216,80 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"6 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 109-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 106-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 499-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 450 МВт, РАЭС - 2125 МВт, ЮУАЭС - 2 340 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 5 апреля, станциями выработано 216,80 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 21,80 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, за предыдущие отчетную сутки украинские АЭС выработали 231,85 млн кВт-ч электроэнергии.