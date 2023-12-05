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Энергетики предупреждают о возможном дефиците из-за похолодания и увеличения потребления электричества. Графиков отключений не прогнозируют

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 10:02  •  11875 просмотра

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Из-за увеличения потребления из-за похолодания и технических проблем на электростанциях, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, хотя отключений не планируется.

Ситуация в энергосистеме сложная. Увеличение потребления из-за похолодания может вызвать дефицит в энергосистеме.  Экспорт электричества сегодня отсутствует, объем импорта небольшой. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

Производство электроэнергии

Как отмечают в Укрэнерго, ситуация в энергосистеме остается сложной.

В течение суток по техническим причинам в аварийный ремонт был выведен один блок на тепловой электростанции. Кроме того, продлен срок ремонта еще на двух блоках различных электростанций. Зато 2 блока вернулись в работу после ремонта. 

Солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране, указали в Укрэнерго.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются

- говорится в сообщении Укрэнерго.

Впрочем отмечается, что сегодня температура уже утром ниже, чем вчера. Соответственно уровень потребления растет.  Также на уровень потребления влияет постепенное восстановление энергоснабжения потребителей в западном регионе, которые были обесточены непогодой.

 Это может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо экономно потреблять электроэнергию

- призвали в Укрэнерго.

Обесточивание

Во Львовской области продолжается восстановление энергоснабжения потребителей, которые были обесточены из-за непогоды 3 декабря.

 В целом из-за непогоды на утро обесточен 31 населенный пункт. Все больше суток в Львовской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 436 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня отсутствует.

Импорт электроэнергии сегодня осуществляется в вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 202 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 120 МВт.

С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт, указали в Укрэнерго.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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