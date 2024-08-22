Энергетикам удалось минимизировать ограничения и отключать свет в меньшем объеме, чем ожидалось - Минэнерго
Киев • УНН
Украинские энергетики смогли минимизировать ограничения электроэнергии, несмотря на жару и рост потребления. Благодаря их работе удалось избежать масштабных отключений, а также привлечь импорт и аварийную помощь из соседних стран.
Украинским энергетикам удалось минимизировать ограничения и вводить отключения электроэнергии в меньшем объеме, чем предполагалось в ожидании жары и роста потребления. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Жара, которую мы наблюдали на этой неделе, привела к дефициту в энергосистеме. С начала недели оператор системы передачи "Укрэнерго" был вынужден прибегать к применению плановых графиков отключений. Хочу отметить, что энергетикам удалось минимизировать ограничения и вводить отключения электроэнергии в меньшем объеме, чем мы с самого начала ожидали на фоне жары и роста потребления
Она отметила, что энергетики работают практически круглосуточно для того, чтобы в этот сложный летний период готовить энергосистему к осенне-зимнему периоду.
Благодаря слаженной работе энергетиков предварительно у нас без ограничения электроэнергии для украинцев. Надеемся, что удастся удержать эту ситуацию и в дальнейшем
Дополнение
"Укрэнерго" сообщало сегодня, 22 августа, что потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары, Украина сегодня будет привлекать аварийную помощь из Словакии, запланирован импорт из 4 соседних стран. Непогода обесточила 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях. Меры ограничения потребления сегодня не прогнозируются, но стоит потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.
Відключення світла можуть припинитися вже наступного тижня: в Укренерго назвали умову20 августа 2024, 17:02 • 24475 просмотров