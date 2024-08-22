Энергетикам удалось минимизировать ограничения и отключать свет в меньшем объеме, чем ожидалось - Минэнерго

Украинским энергетикам удалось минимизировать ограничения и вводить отключения электроэнергии в меньшем объеме, чем предполагалось в ожидании жары и роста потребления. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Жара, которую мы наблюдали на этой неделе, привела к дефициту в энергосистеме. С начала недели оператор системы передачи "Укрэнерго" был вынужден прибегать к применению плановых графиков отключений. Хочу отметить, что энергетикам удалось минимизировать ограничения и вводить отключения электроэнергии в меньшем объеме, чем мы с самого начала ожидали на фоне жары и роста потребления - рассказала Гринчук.

Она отметила, что энергетики работают практически круглосуточно для того, чтобы в этот сложный летний период готовить энергосистему к осенне-зимнему периоду.

Благодаря слаженной работе энергетиков предварительно у нас без ограничения электроэнергии для украинцев. Надеемся, что удастся удержать эту ситуацию и в дальнейшем - сказала Гринчук.

Дополнение

"Укрэнерго" сообщало сегодня, 22 августа, что потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары, Украина сегодня будет привлекать аварийную помощь из Словакии, запланирован импорт из 4 соседних стран. Непогода обесточила 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях. Меры ограничения потребления сегодня не прогнозируются, но стоит потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.

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