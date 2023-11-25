Электроснабжение Киева восстановлено после вражеской атаки, аварийные отключения отменены

Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для жителей столицы, которое отсутствовало в результате атаки россиян этой ночью, сообщили в ДТЭК, пишет УНН.

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"Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение. Сейчас все жители столицы снова со светом", - сообщили в ДТЭК.

Энергетики добавили, что сейчас в Киеве отсутствуют аварийные отключения.

Напомним

В КГВА сообщали, что в Киеве ожидались возможные перебои с электроснабжением из-за повреждения магистральных линий электропередач в результате вражеской атаки. Также после атаки в городе было обесточено 77 жилых домов и 120 учреждений.