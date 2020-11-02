Электробусы за счет налогов на выбросы СО2: в Минэнерго есть идея

ukru
Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 16939 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 38804 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 62934 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 83388 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92555 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100002 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113986 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115173 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126407 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156310 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 94457 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 57226 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 76561 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 87169 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 32377 просмотра
публикации
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 16726 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 358883 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 310460 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 464456 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 430208 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 121533 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 199531 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 226872 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 206008 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 292086 просмотра
Актуальное
Электробусы за счет налогов на выбросы СО2: в Минэнерго есть идея

Электробусы за счет налогов на выбросы СО2: в Минэнерго есть идея

Киев  •  УНН

 • 14111 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Минэнерго инициирует создание Фонда декарбонизации, который будет наполняться частью налога на выбросы углекислого газа, а средства из него будут идти исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов СО2 и имеющие энергоэффективный, экологический и социальный эффекты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Инициативу по внедрению Фонда декарбонизации был разработан Минэнерго при поддержке Украинской-Датского энергетического центра и Госэнергоэффективности.

“Фонд декарбонизация станет шагом по уменьшению углеродного следа украинской продукции, что также позволит избавиться от дополнительной пошлины — так называемого „углеродного тарифа“, который может быть введен уже в следующем году. Фонд на практике поможет Украине достичь взаимовыгодного партнерства со странами ЕС в сфере устойчивого развития и внедрения Зеленого соглашения, к реализации целей которого мы стремимся приобщиться”, — отметила Буславец во время онлайн-встречи с парламентариями.

Отмечается, что 18 ведущих стран мира используют налог на выбросы СО2 исключительно на мероприятия по декарбонизации, что уже имеет значительный энергоэффективный и экологический эффекты. В Украине сегодня этот налог также существует и направляется в общий фонд Государственного бюджета. Для повышения эффективности его использования предлагается часть этого налога сделать источником для наполнения Фонда декарбонизации.

“Создание Фонда предусмотрено без образования отдельного юридического субъекта. Его формат — „статья в бюджете“, по аналогии с Государственным фондом регионального развития, Государственного дорожного фонда”, — отметила и.о. Министра.

При таком варианте процесс администрирования не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и осуществляется действующими государственными институтами. Сейчас предлагается, что администрировать Фонд будет Госэнергоэффективность, которая сейчас находится в процессе реформирования и получит все необходимые компетенции для администрирования, рассказали в Минэнерго.

Средства Фонда будут направляться исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов двуокиси углерода СО2. Сейчас рассматриваются семь направлений, которые имеют энергоэффективный, экологический и социальный эффекты, это:

  • Проекты по екомодернизации генерирующих предприятий;
  • Модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения;
  • Удешевление проектов по утилизации (переработки) бытовых отходов;
  • Электробусы для общественного транспорта;
  • Стимулирование использования частных электрокаров населением;
  • Проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере;
  • Стимулирование производства и использования биоэтанола, биогаза.

Однако этот список не является исчерпывающим и может быть дополнен.

Буславец призвала народных депутатов участвовать в обсуждении и сотрудничестве. Парламентарии, которые приняли участие в онлайн-встречи в целом согласились с идеей создания Фонда декарбонизации и предложили продолжить проработку этой инициативы, учитывая предложения Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования касательно природоохранных мероприятий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы