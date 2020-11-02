Электробусы за счет налогов на выбросы СО2: в Минэнерго есть идея

Инициативу по внедрению Фонда декарбонизации был разработан Минэнерго при поддержке Украинской-Датского энергетического центра и Госэнергоэффективности.

“Фонд декарбонизация станет шагом по уменьшению углеродного следа украинской продукции, что также позволит избавиться от дополнительной пошлины — так называемого „углеродного тарифа“, который может быть введен уже в следующем году. Фонд на практике поможет Украине достичь взаимовыгодного партнерства со странами ЕС в сфере устойчивого развития и внедрения Зеленого соглашения, к реализации целей которого мы стремимся приобщиться”, — отметила Буславец во время онлайн-встречи с парламентариями.

Отмечается, что 18 ведущих стран мира используют налог на выбросы СО2 исключительно на мероприятия по декарбонизации, что уже имеет значительный энергоэффективный и экологический эффекты. В Украине сегодня этот налог также существует и направляется в общий фонд Государственного бюджета. Для повышения эффективности его использования предлагается часть этого налога сделать источником для наполнения Фонда декарбонизации.

“Создание Фонда предусмотрено без образования отдельного юридического субъекта. Его формат — „статья в бюджете“, по аналогии с Государственным фондом регионального развития, Государственного дорожного фонда”, — отметила и.о. Министра.

При таком варианте процесс администрирования не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и осуществляется действующими государственными институтами. Сейчас предлагается, что администрировать Фонд будет Госэнергоэффективность, которая сейчас находится в процессе реформирования и получит все необходимые компетенции для администрирования, рассказали в Минэнерго.

Средства Фонда будут направляться исключительно на проекты, приводящие к сокращению выбросов двуокиси углерода СО2. Сейчас рассматриваются семь направлений, которые имеют энергоэффективный, экологический и социальный эффекты, это:



Проекты по екомодернизации генерирующих предприятий;



Модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения;



Удешевление проектов по утилизации (переработки) бытовых отходов;



Электробусы для общественного транспорта;



Стимулирование использования частных электрокаров населением;



Проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере;



Стимулирование производства и использования биоэтанола, биогаза.



Однако этот список не является исчерпывающим и может быть дополнен.

Буславец призвала народных депутатов участвовать в обсуждении и сотрудничестве. Парламентарии, которые приняли участие в онлайн-встречи в целом согласились с идеей создания Фонда декарбонизации и предложили продолжить проработку этой инициативы, учитывая предложения Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования касательно природоохранных мероприятий.