Экзит-пол: партия Качиньского лидирует на местных выборах в Польше

За “ПиС” отдали голоса 32,3% поляков. Оппозиционную “Гражданскую коалицию” поддержали 24,7% избирателей. Третью строчку заняла Польская крестьянская партия (16,6%). Явка избирателей составила 51,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС обязал Польшу приостановить судебную реформу

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя предварительные итоги прошедшего голосования заявил, что результат лидирующей на выборах в органы местного самоуправления правящей в стране партии “ПиС” может быть самым лучшим в современной истории.

“Если опросы подтвердятся, это будет один из лучших результатов в современной истории. Но подождем”, — сказал Моравецкий и подчеркнул, что партии власти предстоит борьба за места в Европарламенте весной 2019 года и борьба за места в национальном парламенте в конце будущего года.

“Нам придется трудно работать в течение будущего года. Мне бы хотелось, чтобы новые выборы проходили в лучшей атмосфере, чтобы было меньше фейковый новостей”, — сказал глава партии Ярослав Качиньский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варшава проанализирует решение суда ЕС о прекращении судебной реформы

Как ранее информировал УНН, граждане Польши в воскресенье выбирали около 47 тыс. депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также 2,5 тысяч голов районных администраций, бургомистров и мэров. Государственная избирательная комиссия представит промежуточные итоги выборов в понедельник, а окончательные официальные данные в среду. Второй тур местных выборов в тех округах и городах, где ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, пройдет 4 ноября.

Последние местные выборы проходили в Польше в 2014 году. Тогда в первом туре по количеству голосов в борьбе за места в региональных парламентах, городских и сельских советах победила “ПиС”. Однако по количеству мандатов первое место осталось за правящей тогда партии “Гражданская платформа”, которая в коалиции с Польской крестьянской партией получила власть в 15 из 16 воеводств республики.