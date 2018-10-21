Екзит-пол: партія Качинського лідирує на місцевих виборах у Польщі

За “ПіС” віддали голоси 32,3% поляків. Опозиційну “Громадянську коаліцію” підтримали 24,7% виборців. Третю сходинку посіла Польська селянська партія (16,6%). Явка виборців склала 51,3%.

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У неділю прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, коментуючи попередні підсумки минулого голосування заявив, що результат лідируючої на виборах до органів місцевого самоврядування правлячої у країні партії “ПіС” може бути кращим у сучасній історії.

“Якщо опитування підтвердяться, це буде один із кращих результатів у сучасній історії. Але почекаємо”, — сказав Моравєцький та підкреслив, що партію влади чекає боротьба за місця в Європарламенті весною 2019 року і боротьба за місця в національному парламенті в кінці майбутнього року.

“Нам доведеться важко працювати протягом майбутнього року. Мені б хотілося, щоб нові вибори проходили у кращій атмосфері, щоб було менше фейковий новин”, — сказав глава партії Ярослав Качинський.

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Як раніше інформував УНН, громадяни Польщі в неділю обирали близько 47 тис. депутатів міських, сільських і воєводських рад, а також 2,5 тис. голів районних адміністрацій, бургомістрів і мерів. Державна виборча комісія представить проміжні підсумки виборів у понеділок, а остаточні офіційні дані в середу. Другий тур місцевих виборів у тих округах і містах, де жодному з кандидатів не вдасться набрати більше 50% голосів, пройде 4 листопада.

Останні місцеві вибори проходили у Польщі в 2014 році. Тоді в першому турі за кількістю голосів у боротьбі за місця в регіональних парламентах, міських і сільських радах перемогла “ПіС”. Однак за кількістю мандатів перше місце залишилося за правлячою тоді партією “Громадянська платформа”, яка в коаліції із Польською селянською партією отримала владу в 15 із 16 воєводств республіки.