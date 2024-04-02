Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

В марте объем экспорта товаров из Украины составил 3,2 миллиарда долларов, в физическом измерении составив 11,8 млн тонн. Показатели приближаются к тем, что были в январе 2022 года. Об этом, как сообщили в Минэкономики, заявила вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

В первом квартале 2024 года украинский экспорт оставался на относительно стабильном уровне, который приближается к уровню января 2022 года - месяца, предшествовавшего широкомасштабному вторжению. В физическом измерении - это около 12 млн тонн, в денежном - более $3 млрд ежемесячно. В марте, предварительно, экспортировано товаров объемом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд - отметила Свириденко.

Напомним

В течение текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 34,5 миллиона тонн зерновых культур, причем 4,9 миллиона тонн было экспортировано только в марте, что свидетельствует о стабильном экспортном движении, которому способствуют порты Большой Одессы.